به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، برنامه رژیم صهیونیستی برای اشغال نظامی شهر غزه و کوچاندن اجباری ساکنان ان را طرحی برای تکمیل نسل‌کشی ملت فلسطین توصیف و آن را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تهدید به اشغال کامل غزه از سوی جنایتکاران حاکم بر سرزمین تاریخی فلسطین که تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری بوده و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز اقداماتشان را به‌عنوان جنایت نسل‌کشی تحت بررسی دارد، نشانه روشن دیگری از نیت خاص رژیم صهیونیستی برای پاکسازی نژادی در غزه و نسل‌کشی فلسطینیان به شمار می‌آید که باید از سوی دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری مد نظر قرار گیرد.

بقائی با تاکید بر مسئولیت قانونی و اخلاقی تک‌تک دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای توقف نسل‌کشی و جنایات شنیع در حال ارتکاب در فلسطین اشغالی، ادامه همدستی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی با جنایات رژیم صهیونیستی را شرم‌آور دانست و تصریح کرد: وادار کردن رژیم اسرائیل به توقف نسل‌کشی و ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم گرسنه و تشنه غزه، گام ضروری برای پایان دادن به فاجعه‌ای است که بنیان‌های قانونی و هنجاری و اخلاقی تمدن بشری را به لرزه درآورده است.

بقائی همچنین با اشاره به درخواست رسمی جمهوری اسلامی ایران از دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی و نیز عربستان به‌عنوان کشور مقر و ترکیه به‌عنوان ریاست شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی برای برگزاری فوری نشست اضطراری این سازمان، خواستار اقدام دسته‌جمعی کشورهای اسلامی جهت کمک به مردم مظلوم فلسطین شد.

