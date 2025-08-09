بحران روانی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی در سایه سیاست های جنگ طلبانه نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تاکید نتانیاهو بر ادامه جنگ و اشغال غزه در حالیست که گزارش رسانه ها بیانگر ابعاد گسترده بحران روانی در میان نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی پس از مشارکت در جنگ و کشتارهای غزه است بطوریکه برخی کارشناسان آن را «فاجعه ملی» توصیف می کنند.

روزنامه عبری زبان «یدیعوت احرونوت» در تازه ترین گزارشی می نویسد، بر اساس داده‌های وزارت جنگ رژیم اشغالگر، تاکنون بیش از ۱۰ هزار نظامی دچار علائم اختلال استرس پس از سانحه شده‌اند که ۳۷۶۹ مورد به‌طور رسمی ثبت شده و به آن اعتراف شده است. پیش‌بینی می‌شود این آمار طی کمتر از دو سال به بیش از ۱۰۰ هزار نفر برسد که دست‌کم نیمی از آن‌ها با بیماری‌های روانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارش داد، در سال ۲۰۲۴، ارتش صهیونیستی یکهزار و ۶۰۰ نظامی را به‌عنوان مبتلایان به اختلال روانی شناسایی کرده که شامل ۶۹۳ نظامی، ۱۴۴ نیروی کادر دائم، ۱۸۴ نیروی ذخیره و حدود ۵۰۰ نظامی ترخیص ‌شده است.

این ارقام با جنگ‌های گذشته اختلاف فاحشی دارد؛ به‌طور مثال در جنگ ۲۰۱۴ تنها ۱۵۹ مورد ثبت شده بود. داده‌ها نشان می‌دهد که نیمی از مبتلایان جدید زیر ۳۰ سال هستند و خروج بیش از ۱۲ هزار نظامی از بازار کار، تبعات اقتصادی منفی ایجاد کرده است.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی پیش‌بینی می‌کند اوج بحران در سال ۲۰۲۵ نمایان شود، زیرا بسیاری از نظامیان پس از بازگشت به زندگی عادی با شدت‌گیری مجدد علائم مواجه می‌شوند، حتی اگر پیش‌تر تصور کرده باشند که از بحران عبور کرده‌اند. مقامات اسرائیلی اذعان دارند که جنگ کنونی صدمات روانی گذشته را دوباره فعال کرده است.

این گزارش همچنین از فروپاشی سیستم پشتیبانی روانی خبر می‌دهد؛ تنها یک مددکار اجتماعی برای هر ۷۵۰ نظامی مبتلا وجود دارد و کمبود شدید روان‌پزشک و درمانگر، مراکز درمانی را با ازدحام سنگین روبه‌رو کرده است. برخی نظامیان به مرحله‌ای از فروپاشی رسیده‌اند که به اجبار در مراکز روانی بستری می‌شوند. مراکزی مانند «بیت حوفیت» برای نظامیانی ایجاد شده که توان ادامه زندگی خانوادگی را از دست داده‌اند.

روزنامه یدیعوت احرونوت هشدار داده که صدها نظامی به مراحل بحرانی رسیده و برخی به خودکشی یا بستری اجباری کشیده شده‌اند، در حالی‌که دولت رژیم صهیونیستی توان پاسخ‌گویی به این بحران را ندارد. کارشناسان ابراز نگرانی کردند که این وضعیت به موج تازه‌ای از خودکشی در ارتش منجر شود.

به این ترتیب، پیامدهای جنگ غزه فراتر از ویرانی و تلفات انسانی در این باریکه است و اکنون بنیان‌های روانی و اجتماعی جامعه “اسرائیل” را از درون متلاشی می‌کند.

به باور برخی کارشناسان آنچه امروز ارتش رژیم اسرائیل با آن مواجه است، نه تنها فرسایش در جبهه‌ها، بلکه فروپاشی از درون است. بحران‌های روانی سربازان، نشانه‌ای از بی‌هدفی استراتژیک است. وقتی اهداف نظامی با واقعیات سیاسی و اجتماعی هم‌خوانی ندارد، بدنه ارتش اولین قربانی این شکاف می‌شود.

در نهایت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که ادامه این جنگ، به کدام سوی تاریخ ختم خواهد شد؟ آیا سیاستمدارانی که برای نجات خود، ارتش و جامعه را وارد این مسیر کرده‌اند، مسئول پاسخ‌گویی به تبعات روحی، روانی و انسانی آن خواهند بود؟ یا همچنان حقوق و پرسش‌های سربازانی که اکنون در بیمارستان‌های روانی، پناهگاه‌های درمانی یا در سایه خودکشی‌ها خاموش می‌شوند، بدون پاسخ خواهند ماند؟

واقعیت این است که رژیم اسرائیل، به همان اندازه که در میدان نبرد در باتلاق فرو رفته و درگیر شده است، در جبهه درونی نیز درگیر جنگی تمام‌عیار شده، جنگی که شاید شکست‌پذیرترین نقطه‌اش، روح و روان انسان‌هایی باشد که قرار بود مدافع آن باشند.

طبق تحقیقات ارتش رژیم صهیونیستی از اوایل سال میلادی جاری تاکنون ۱۶ نظامی این رژیم خودکشی کرده اند که ۴ مورد از آن ها در ماه گذشته بوده است.

طبق این گزارش بیشتر موارد خودکشی نظامیان صهیونیست به جنگ غزه مربوط می شود.

ارتش رژیم اسرائیل می گوید دلایل خودکشی ها این است که نظامیان مدت های طولانی در مناطق جنگی مانده اند و دز این مدت با دشواری های زیادی مواجه شده اند.

در این راستا، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که به دلیل طولانی شدن جنگ، خستگی نظامیان زیاد شده و رئیس ستاد ارتش به دنبال طرحی برای دادن مرخصی به نظامیان است.

شبکه صهیونیستی کان نیز در گزارشی اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، ۱۶ نظامی صهیونیست خودکشی کردند که ۸ نفر از آنها در خدمت وظیفه نظامی، ۷ نفر نظامی ذخیره و یک نفر نظامی دائمی بود.

طبق این گزارش، از ابتدای نبرد «طوفان الاقصی» هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون حدود ۳ هزار و ۷۷۰ نظامی دچار اختلال پس از سانحه شدند و بیش از نیمی از مجروحان که تعداد آنها به ۱۹ هزار نفر می رسد، تحت نظر روان درمان هستند.

بنا به اعلام منابع صهیونیستی، از آغاز جنگ علیه نوار غزه تاکنون بیش از ۴۵ نظامی صهیونیست به دلیل اختلالات روحی - روانی ناشی از جنگ، خودکشی کرده‌اند.

منابع صهیونیستی گزارش دادند که آمار خودکشی نظامیان صهیونیست در حال افزایش است و روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» هم به نقل از برخی منابع نوشت که ارتش اسرائیل به دلیل کمبود نیرو، نظامیان ذخیره دچار مشکلات روحی را برای جنگ در غزه بار دیگر به خدمت می گیرد.

این روزنامه نوشت: ارتش اسرائیل به دلیل کمبود نیرو و خودکشی برخی نظامیان، نیروهایی را به جنگ فرا می خواند که از «اضطراب پس از سانحه» رنج می برند.

