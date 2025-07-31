به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادستانی بلژیک با صدور بیانیهای، اعلام کرد که ۲ تن از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را که به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه تحت بازداشت و مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتهاند، به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع داده است.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه همچنین آمده است، مؤسسه حقوقی «هند رجب» مستقر در بروکسل با ثبت و مستندسازی ۲ شکوائیه رسمی علیه این نظامیان صهیونیست که برای شرکت در جشنواره موسیقی تومارولند در تاریخ ۱۸ و ۱۹ ژوئیه به شهر «بوم» بلژیک سفر کرده بودند، خواستار پیگرد قضایی آنها شد.
دادستانی بلژیک پس از بررسی شکایات، تصمیم گرفت این پروندهها را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
دادستانی بلژیک در پایان تأکید کرد که این اقدام در چارچوب تعهدات بینالمللی این کشور و بهمنظور اجرای روند صحیح عدالت انجام شده است.
نام این ۲ سرباز صهیونیست هنوز اعلام نشده است اما وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یکی از آنها «شهروند اسرائیل و دیگری سرباز ارتش» است.
پیشتر، ۲ سرباز اسرائیلی پس از شناسایی شدن در یک جشنواره موسیقی که در آن پرچم تیپ گفعاتی را برافراشتند، در بلژیک به ظن ارتکاب جنایات جنگی در غزه تحت بازجویی قرار گرفته و بازداشت شدند.
پیشتر مؤسسه هند رجب این اقدام را نقطه تحولی در روند مجازات بینالمللی دانست و تاکید کرد این ۲ سرباز متهم به ارتکاب جنایتهای خطرناک بینالمللی از جمله جنایتهای جنگی و نسلکشی هستند.
آفریقای جنوبی دسامبر ۲۰۲۳ در دیوان بینالمللی دادگستری شکایتی علیه رژیم صهیونیستی ارائه و اعلام کرد که این رژیم کنوانسین مقابله با نسلکشی را در قبال فلسطینیها در نوار غزه نقض کرده است.
شماری از کشورها از جمله نیکاراگوئه، کوبا، ایرلند، کلمبیا، لیبی، مکزیک، فلسطین، اسپانیا و ترکیه به این شکایت پیوستهاند.
