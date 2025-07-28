به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری هفتگی «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رسانههای داخلی و خارجی برگزار شد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در نشست هفتگی خود با اشاره به تحولات دیپلماتیک روزهای اخیر تصریح کرد: «به موازات ادامه یافتن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، کماکان موضوع نسلکشی در فلسطین اشغالی، مهمترین موضوع بینالمللی و منطقهای است.»
او افزود: «ما شاهد ادامه یافتن جنایات رژیم صهیونیستی از طریق بمباران مردم مظلوم فلسطین و هم استفاده از سلاح گرسنگی و تشنگی برای پیشبرد طرح نابودی فلسطین بهعنوان یک هویت، ملت و سرزمین هستیم. در روزهای اخیر وزارت امور خارجه (ایران) رایزنیهای بسیاری با کشورهای منطقه انجام داد تا اجماع منطقهای برای کمک رسانی به مردم غزه و توقف نسلکشی در فلسطین اشغالی ایجاد شود.»
بقائی در این خصوص تصریح کرد: «وزیر امور خارجه با تعداد بسیاری از وزرای خارجه کشورهای منطقهای و کشورهای اسلامی و مقامات سازمان همکاری اسلامی رایزنی و صحبت کردند. تلاش ما این است که یک نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی برگزار شود تا درباره توقف جنایات و کمک رسانی فوری به مردم فلسطین چارهاندیشی کنیم.»
او با اشاره به سیاست رژیم صهیونیستی برای استفاده از اقلام اساسی و غذا بهعنوان یک سلاح و وقوع قحطی در باریکه غزه تأکید کرد: «این یک جنایت جنگی است که با تمام قوانین بینالمللی مغایرت دارد. در قرن بیستویکم، چنین نسلکشیای، یک وضعیت کاملاً بیسابقه است.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوالی درباره سیاست تهران در قبال رژیم صهیونیستی تأکید کرد: «سیاست ایران، یک سیاست اصولی است. ما رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسیم و این رژیم بر مبنای اشغال سرزمین فلسطین بنا شده است. مادامی که حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین محقق نشود در منطقه آرامش برقرار نخواهد شد.»
او افزود: «طبق گزارش سازمانهای بینالمللی، رژیم صهیونیستی اکنون ماهیتی نژادپرستانه پیدا کرده درحال ارتکاب به یک نسلکشی آشکار است. موضع ایران تغییری نکرده و یک سیاست اصولی است.»
