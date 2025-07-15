گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر؛ درخواست از اتحادیه اروپا برای تعلیق توافق با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر حقوق بشری ویژه سازمان ملل برای فلسطین شامگاه سهشنبه در رشته پستهایی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن طرح چنین درخواستی، از اتحادیه اروپا خواست تا مطابق احکام نهادهای بینالمللی عمل کند.
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین با اشاره به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «یک نشست تاریخی، نشستی خواهد بود که به پایان نسلکشی، برچیدن اشغالگری و آپارتاید همیشگی اسرائیل و آغاز عدالت و پاسخگویی منجر شود.»
آلبانیز از گزارشهای اخیر اتحادیه اروپا از دیدارهای دیپلماتیک با اسرائیل انتقاد کرد و گفت: «نقطه عطف واقعی، اقدام قاطع علیه نقض قوانین بینالمللی خواهد بود.»
او همچنین با اشاره به احکام دیوان بینالمللی دادگستری و چندین نهاد سازمان ملل، تاکید کرد که اتحادیه اروپا «از نظر قانونی موظف به تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل است» و بحث در مورد اینکه آیا اسرائیل ماده ۲ این توافقنامه که طرفین را به احترام به حقوق بشر متعهد میکند را نقض میکند یا خیر، «نه تنها غیرضروری، بلکه مضحک است».
این مقام سازمان ملل تصریح کرد: «اتحادیه اروپا نه تنها بزرگترین شریک تجاری اسرائیل، بلکه بزرگترین شریک سرمایهگذاری آن نیز هست که تقریبا ۲ برابر ایالات متحده است. بنابراین، حفظ تجارت با اقتصادی که به طور جداییناپذیری با اشغال، آپارتاید و نسلکشی گره خورده، همدستی در جرم است.»
فرانچسکا آلبانیز در پایان خاطر نشان کرد: «اتحادیه اروپا با یک انتخاب اخلاقی و قانونی حیاتی روبرو است؛ تشدید این لکه ننگ وحشتناک یا سرانجام حفظ ارزشهایی که این اتحادیه ادعای نمایندگی آنها را دارد.»
«مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفت این کشور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین را به دلیل تلاشهایش برای وادار کردن دیوان کیفری بینالمللی به اقدامات علیه مقامات آمریکایی و اسرائیلی، تحریم کرده است.
فرانچسکا آلبانیز از منتقدان سرسخت کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی بوده و دائما جنایات این رژیم علیه فلسطینیان را به باد انتقاد گرفته و نتانیاهو را با «آدولف هیتلر» مقایسه کرده است.
با وجود گذشت ماهها از آغاز جنگ علیه نوار غزه، رژیم صهیونیستی همچنان به حملات روزانه خود ادامه میدهد؛ حملاتی که عمدتا غیرنظامیان، بهویژه زنان و کودکان را هدف قرار داده است. همچنین این رژیم مانع ورود کمکهای بشردوستانه به غزه میشود و تمام گذرگاهها را بسته و این منطقه را در محاصره کامل قرار داده است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما