واکنش سفیر ایران به تصمیم دولت آلمان در تعلیق صادرات تجهیزات نظامی به اسراییل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر ایران در برلین، تصمیم دولت آلمان در تعلیق صادرات تجهیزات نظامی به اسراییل را ، تصمیمی دیرهنگام توصیف کرد.
«مجید نیلی» در این ارتباط نوشت: آلمان اعلام کرد تا اطلاع ثانوی صادرات هرگونه تجهیزات نظامی به اسرائیل که میتواند در غزه استفاده شود، تعلیق میگردد. بر این باورم این تصمیم خیلی دیر است، واقعا دیر.
وی افزود: «اما باتوجه به عمق فاجعه انسانی در غزه یک قدم کوچک هم میتواند مرهمی اندک و بی تردید، اندکتر از آنکه تصور می شود، بر زخمهای عمیق مردم بیدفاع در این زندان شیشهای و رو باز باشد.»
