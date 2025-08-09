واکنش سفیر ایران به تصمیم دولت آلمان در تعلیق صادرات تجهیزات نظامی به اسراییل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر ایران در برلین، تصمیم دولت آلمان در تعلیق صادرات تجهیزات نظامی به اسراییل را ، تصمیمی دیرهنگام توصیف کرد.

«مجید نیلی» در این ارتباط نوشت: آلمان اعلام کرد تا اطلاع ثانوی صادرات هرگونه تجهیزات نظامی به اسرائیل که می‌تواند در ‎غزه استفاده شود، تعلیق می‌گردد. بر این باورم این تصمیم خیلی دیر است، واقعا دیر.

وی افزود: «اما باتوجه به عمق فاجعه انسانی در غزه یک قدم کوچک هم می‌تواند مرهمی اندک و بی تردید، اندک‌تر از آن‌که تصور می شود، بر زخم‌های عمیق مردم بی‌دفاع در این زندان شیشه‌ای و رو باز باشد.»

..................................

پایان پیام/ 167