رایزنی وزرای خارجه ایران و مصر در مورد آخرین تحولات غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو طرف در این گفتگو، با ابراز نگرانی شدید از ادامه نسل کشی در غزه، طرح غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی برای اشغال نظامی شهر غزه و کوچاندن اجباری ساکنان آن را شدیدا محکوم کرده و ضرورت توقف فوری نسلکشی و ورود فوری کمکهای بشردوستانه به این باریکه را مورد تاکید قرار دادند.
وزیر امور خارجه مصر در این گفتگوی تلفنی، گزارشی از آخرین وضعیت تلاشهای این کشور و قطر برای برقراری آتش بس در غزه ارائه کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز همچنین با اشاره به نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تحولات فلسطین و غزه که به درخواست رسمی جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از اعضای سازمان هفته آینده در جده برگزار خواهد شد، این نشست را فرصتی برای هماهنگی مواضع و اتخاذ اقدامات عملی برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و مقابله با سیاستهای جنگافروزانه رژیم صهیونیستی بهویژه طرح خطرناک موسوم به اسرائیل بزرگ برای اشغال سرزمینهای اسلامی ـ عربی دانست.
