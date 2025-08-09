مشارکت ۸۰ مسجد شهرستان ری در مراسم جاماندگان اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام سید احسان موسوی، مدیر امور مساجد شهرستان ری، با بیان این مطلب گفت: چهل مسجد از مساجد ری در مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین وجود دارد که برنامه ریزی های صورت گرفته، تمامی این مساجد، در روز اربعین، تبدیل به موکب می شوند.

وی افزود: در این مساجد، مجموعه ای متنوع از خدمات شامل پذیرایی،استقرار، اسکان، بهداشت و امداد به شرکت کنندگان در مراسم ارائه می شود.

حجت الاسلام موسوی گفت: برخی از این مساجد، نیز تبدیل به مواکب ویژه بانوان و کودکان شده تا شرایط بهتری را برای این عزیزان فراهم کنند.

مدیر امور مساجد شهرستان ری افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده، ۴۰ مسجد دیگر که خارج از مسیر راه پیمایی هستند، به عنوان مساجد پشتیبان همه ظرفیت های خود را در اختیار مواکب و مساجد در مسیر قرار می دهند.

حجت الاسلام موسوی گفت: با توجه به حضور میلیونی مردم تهران در این مراسم، همه مساجد در طول مسیر، از نماز صبح تا آخرین ساعات شب فعالیت دارنند. همچنین پیش بینی شده هر مسجد متناسب با جمعیت، اقدام به برپایی نماز جماعت های متعدد کنند.

