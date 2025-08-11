تمدید مهلت ارسال آثار اجلاس سراسری نماز تا ۳۱ شهریورماه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی کمیته علمی ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ با حضور رئیس ستاد اقامه نماز استان گیلان، معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور، رؤسا و مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان و جمعی از صاحب‌نظران حوزه دین، آموزش و فناوری استان در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد.

دکتر «علی باستی» سرپرست دانشگاه گیلان و مسئول کمیته علمی سی‌ودومین دوره این اجلاس در این نشست، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های تعلیم دینی متناسب با تحولات روز گفت: نسل جدید، نسلی متفاوت با نیازهایی متفاوت است و ما باید با درک این تفاوت‌ها، مسائل دینی و آموزشی را با زبان و ابزارهای نوین به آنان منتقل کنیم.

وی با اشاره به عصر انقلاب صنعتی چهارم و مواجه بودن با نسل دیجیتال، افزود: در چنین شرایطی نمی‌توان با روش‌های سنتی به تربیت دینی پرداخت؛ بلکه باید از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین بهره گرفت تا ارتباطی مؤثر با نسل جوان برقرار شود.

سرپرست دانشگاه گیلان هدف اصلی این اجلاس را بررسی نقش فناوری‌های نوین در تقویت مفاهیم دینی و معنوی به نسل جوان عنوان کرد و گفت: توسعه و ترویج فرهنگ نماز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات؛ فرصت‌ها و تهدیدهای زیست فناورانه در تربیت دینی فرزندان و بازسازی شخصیت متعالی دینی و معنوی آینده‌سازان در عصر رشد فناوری‌های نوین، سه محور اصلی است این اجلاس است.

مسئول کمیته علمی سی‌ودومین اجلاس سراسری اقامه نماز، گزارشی از فرآیند دریافت آثار مرتبط با فراخوان این اجلاس ارائه کرد و از کلیه دانشگاهیان دانشگاه‌های استان و کشور خواست تا با مشارکت گسترده‌تر، نقش برجسته‌تری در این رویداد ایفا کنند.

وی با اشاره به استقبال پژوهشگران برای مشارکت در این اجلاس، گفت: مهلت ارسال آثار به این اجلاس تا ۳۱ شهریورماه تمدید شد.

«منصور سرگزی» معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با اشاره به اهمیت اجلاس سراسری نماز، این رویداد را یکی از برنامه‌های ملی و اثرگذار در حوزه ترویج فرهنگ نماز دانست و گفت: این اجلاس همه‌ساله با هدف ارتقای جایگاه نماز در جامعه برگزار می‌شود و امسال نیز در نیمه دوم مهرماه، استان گیلان میزبان آن خواهد بود.

وی با تأکید بر مأموریت فرهنگی این رویداد تصریح کرد: برنامه‌های این رویداد باید فراگیر و متناسب با نیازهای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه مادران، بانوان، دختران و فعالان تربیتی طراحی شود؛ چرا که ما مأمور به اشاعه فرهنگ نماز هستیم و این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان‌هاست.

معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور، کمیته علمی اجلاس را «قلب تپنده» این رویداد خواند و نقش آن را در تولید محتوا، هدایت فکری و جهت‌دهی به مباحث اجلاس کلیدی دانست و بر ضرورت مشارکت فعال استان گیلان در این اجلاس تأکید کرد.

وی در پایان اظهار داشت: برای تحقق اهداف اجلاس، پیشنهاد می‌شود اقداماتی نظیر برگزاری پیش‌نشست‌های استانی، طراحی سلسله نشست‌های گفتمان‌سازی، برنامه‌ریزی برای برپایی دو میزگرد تخصصی با حضور صاحب‌نظران و ارائه گزارش عملکرد متولیان درنظر گرفته شود تا این اقدامات بتوانند در مسیر ارتقای کیفیت برگزاری این رویداد ملی، نقش مؤثری ایفا کنند.

حجت‌الاسلام «سیدابوطالب حجازی» رئیس ستاد اقامه نماز استان گیلان نیز در این نشست، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درخصوص ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی مؤثر صدا و سیما، دانشگاه‌ها و ظرفیت‌های مردمی در ارتقای کیفیت این رویداد شد.

وی ضمن تأکید بر مشارکت جدی کلیه دستگاه‌های اجرایی استان به ویژه دانشگاه‌های استان گیلان، این رویداد فرهنگی را فرصتی ارزشمند برای تولید آثار علمی و جلب مشارکت نسل جوان توصیف کرد.

در پایان نشست نیز، هر یک از اعضای کمیته علمی ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ با تأکید بر مشارکت حداکثری فعالان فرهنگی استان گیلان و ضرورت تبلیغات گسترده برگزاری این رویداد در سطح استان و کشور، در ارتباط با محورهای مطرح‌شده از جمله ضرورت هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی استان برای برگزاری این رویداد ملی، تقویت انگیزه‌های اعتقادی برای اقامه نماز، نقش فناوری‌های نوین در ارتقاء فرهنگ نماز، چالش‌های تربیت دینی در عصر حاضر و راهکارهای بازآفرینی معنویت در نسل جوان، به ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.

