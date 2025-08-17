بزرگترین گور جمعی تاریخ بشر در موصل + عکس

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استان نینوا امروز یکشنبه از آغاز رسمی عملیات گشایش گور جمعی «الخسفه» خبر داد که بهعنوان یکی از عظیمترین مقابر دستهجمعی در تاریخ شناخته میشود.
عبدالقادر الدخیل، استاندار نینوا، در بیانیهای اعلام کرد که وی به همراه قاضی رائد حمید المصلح، رئیس محاکم استیناف نینوا، آغاز رسمی این عملیات را اعلام کردهاند.
وی افزود: این اقدام با هدف مستندسازی جنایات، احقاق حقوق شهدا و خانوادههای آنان، و در چارچوبی قانونی و انسانی و با نظارت نهادهای قضایی، امنیتی، پزشکی و فنی انجام میشود.
«الخسفه» یک شکاف زمینشناسی عمیق در موصل است که گروه داعش طی اشغال شهر بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ از آن بهعنوان محل رها کردن اجساد قربانیان پس از اعدامهای دستهجمعی استفاده میکرد. تخمین زده میشود که این گور بین دو تا چهار هزار یا حتی بیشتر از قربانیان را در خود جای داده باشد.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما