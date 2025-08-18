به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصمیم رژیم صهیونیستی برای تخلیه شهر غزه و آواره کردن چندباره ساکنان و آوارگان بی‌پناه را به شدت محکوم کرده و مسئولیت جامعه جهانی و کشورهای اسلامی برای مقابله با این جنایت جنگی هولناک را مورد تاکید قرار می‌دهد.

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای آورده است: تصمیم رژیم اشغالگر برای کوچاندن اجباری ساکنان شهر غزه که نزدیک به دو سال زیر شدیدترین بمباران‌ها قرار داشته و در ۵ ماه اخیر با گرسنگی تحمیل‌شده از ناحیه رژیم اشغالگر مواجه بوده‌اند، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود که هدفی جز تکمیل طرح نسل‌کشی و محو فلسطین به‌عنوان یک ملت و هویت ندارد. بی‌تردید این تصمیم محصول تثبیت بی کیفرمانی سران جنایتکار رژیم صهیونیستی است که خود نتیجه حمایت همه جانبه تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از این رژیم و ممانعت از هرگونه تحرک جدی شورای امنیت سازمان ملل و نیز دیوان‌های بین‌المللی برای بازخواست سرکردگان این رژیم می‌باشد.

همزمانی جنایت رژیم صهیونیستی در کوچاندن اجباری ساکنان شهر غزه که با هدف تخریب کامل سیما و هویت ملی فلسطینی در این باریکه و تکمیل طرح نسل‌کشی فلسطینیان طراحی شده است، با ادعای وقیحانه و بسیار خطرناک نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر تلاش برای شکل‌دهی به ایده «اسرائیل بزرگ» -که بخش وسیعی از سرزمین‌های اسلامی-عربی را شامل می‌شود- نشان‌دهنده ماهیت سیطره‌طلب رژیم اشغالگر صهیونیستی و خطر عظیمی است که این رژیم برای صلح و امنیت منطقه و جهان ایجاد کرده است.

جمهوری اسلامی ایران با هشدار نسبت به توطئه رژیم صهیونیستی برای تشدید کشتار و ارتکاب جنایات بیشتر به بهانه جابجایی مردم شهر غزه به جنوب این باریکه، بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی به‌ویژه کشورهای اسلامی برای توقف جنگ‌افروزی و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین تاکید و خاطرنشان می‌کند که بی‌تفاوتی و بی‌عملی در برابر ظلم و توحش لجام‌گسیخته رژیم نژادپرست صهیونیستی، آن رژیم را نسبت به تداوم جنایات و توسعه‌طلبی جنایت‌کارانه حریص‌تر خواهد نمود.

