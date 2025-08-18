رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل اشغال کامل شهر غزه را به تصویب رساند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ایال زمیر رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی یکشنبه شب طرح‌ مربوط به اشغال غزه را تأیید کرده است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارزیابی ارتش اشغالگر نشان می‌دهد که اجرای این طرح در صورت آغاز، حدود چهار ماه زمان خواهد برد.

یک منبع مطلع به این رسانه رسمی اسرائیلی گفته که دولت آمریکا خواستار بررسی دقیق این برنامه‌ها شده است.

طبق گزارش یادشده، تل‌آویو به میانجی‌ها اطلاع داده که اگر حماس به میز مذاکرات بازنگردد، مرحله نخست عملیات اشغال شهر غزه به‌زودی آغاز خواهد شد.

با وجود این، مقامات اسرائیلی اذعان کرده‌اند که چنین تهدیدهایی کمکی به کشاندن حماس به پای میز مذاکره نمی‌کند.

همچنین منابع صهیونیستی یادآور شده‌اند که گزینه توافق‌های جزئی همچنان به طور کامل کنار گذاشته نشده است.

