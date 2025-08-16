بدون سلاح و مقاومت، هجوم اسرائیل به لبنان حدو مرزی نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مجتبی امانی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت، در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: ایران استوار و قاطعانه در کنار لبنان و مردم آن ایستاده است و بین یک طایفه با دیگری تفاوتی قائل نیست.
وی تأکید کرد که حمایت ایران از لبنان فقط یک شعار نیست بلکه یک واقعیت ملموس است و ایران در کنار مظلومان می ایستد، پاسداری از حاکمیت مقاومت و مردم را تضمین میکند و دست یاری به سوی هر کسی دراز می کند که به حمایتش نیاز دارد.
متن کامل گفت وگوی العالم در قالب برنامه «میهمان و گفت وگو» با مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
سفر لاریجانی به بیروت و پیامهای سیاسی آن
العالم: در سایه تصمیم دولت لبنان برای منحصر کردن سلاح در دست دولت که تصمیمی با هدف اعمال فشار بر مقاومت برای خلع سلاح آن طبق یک جدول زمانی مشخص و همسو با مقاصد اسرائیل است، سفر آقای لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران به بیروت صورت گرفت. این سفر چندین پیام مهم در دل خود داشت. سوال خود را با تحلیل پیامهای سفر آقای لاریجانی در اولین سفرش به بیروت از زمان تصدی این سمت شروع میکنم. این سفر چه پیامهایی داشت؟
سفیر ایران در بیروت: دکتر لاریجانی در زمان مناسبی به بیروت آمد، زیرا دشمن صهیونیستی تلاش میکند که خود را پیروز جلوه دهد تا آنچه را که در جنگ از طریق نظامی نتوانست به دست آورد، از طریق رسانهای و سیاسی به دست آورد. دشمن صهیونیستی تلاش میکند تا با استفاده از رسانه، سیاست و اقدامات تجاوزگرانه، خود را پیروز جلوه دهد؛ به گونه ای که انگار در منطقه به پیروزی رسیده است. (همزمان نیز) تلاش میکند که حس شکست را القا کند، چه در ایران یا لبنان یا غزه - (یعنی) در تمام جبهههایی که خود نتانیاهو جنگهای چند جبههای به راه انداخته است.
بدون سلاح و مقاومت، هجوم اسراییل به لبنان حدو مرزی نخواهد داشت
در میانه تبلیغات این رسانههای منحرف و گمراهکننده، این سفر پیام روشنی به ایران و لبنان فرستاد: (یعنی) نه ایران، نه حزبالله و نه فلسطین شکستخورده نیستند بلکه ما پیروز هستیم زیرا دشمن به اهداف خود نرسیده است و ما همچنان پابرجا و استوار هستیم.
نتانیاهو ممکن است سعی کند بگوید که ما بسیاری از فرماندهان در لبنان، فلسطین و ایران را هدف قراردادیم، اما این یک پیروزی حقیقی و واقعی نیست. "اسرائیل" امید دارد که این نوع لفاظیهایش بر مردم ایران تأثیر بگذارد. با این حال، علیرغم همه حملات اسرائیل علیه ما و علیرغم همه گزارشها، تحلیلها و فشارها، مردم ایران کاملاً پشت دولت خود ایستادهاند و این ضربهای کمرشکن برای آمریکا و اسرائیل به شمار می رود.
ایران با دولت و مردم خود ثابت قدم و استوار است، همانطور که ما میخواهیم و همانطور که این امر را تماما در لبنان می بینیم.
نمادگرایی سفر لاریجانی به لبنان
العالم: مردم ایران عملا در طول تجاوز علیه کشورشان قویترین پیام را فرستادند. آنها قویترین پیام را به آمریکا، "اسرائیل" و غرب دادند و تاکید کردند که پشت سر دولت خود متحد و یکپارچه هستند و احساس ملی ایرانی بودن فراتر از هرگونه اختلاف داخلی است...در سایه این تهدیدهای مداوم "اسرائیل" و آمریکا و غرب، دکتر لاریجانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از تصدی این سمت، لبنان را به عنوان اولین مقصد خود انتخاب کرد. اهمیت انتخاب لبنان به عنوان اولین مقصد سفر وی چیست؟
سفیر ایران در بیروت: اولاً، دکتر لاریجانی پیش از این مشاور مقام معظم رهبری بودند و در سمت فعلی خود، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در این شورا هستند. این بدان معناست که حضور ایشان در اینجا (بیروت)، حمایت مستقیم مقام معظم رهبری را به همراه دارد و از نمادگرایی خاصی برخوردار است. واضح است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره توجه و اهتمام ویژهای به لبنان، جایگاه آن و جایگاه مقاومت دارند.
سفر دکتر لاریجانی همگام و در راستای گرایش و رویکردهای مقامات بلندپایه ایران به شمار می رود. این همان چیزی است که - با توجه به مسئولیت های بزرگ دکتر لاریجانی به عنوان رئیس سابق مجلس و مشاور مقام معظم رهبری- این سفر را از سایر سفرهای دیپلماتیک متمایز می کند. این رویکرد، به این مأموریت دیپلماتیک به ویژه در لبنان ماهیت متفاوتی میبخشد.
نتایج دیدارها با رهبران لبنان
العالم: جناب سفیر، این مأموریت حامل پیامهای مهمی بود. با این حال، با چالشهای زیادی روبرو شد، به ویژه پس از کمپین رسانهای گمراهکننده در لبنان و خارج از آن در مورد نقش ایران و اهداف این سفر. نتایج این سفر و دیدارهای دکتر لاریجانی با رئیس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر لبنان را چگونه ارزیابی میکنید؟
سفیر ایران در بیروت: جوزف عون رئیس جمهور، نواف سلام نخست وزیر و نبیه بری رئیس مجلس لبنان دغدغه هایی داشتند. در طول دیدارها، بحث در مورد موضع ایران صریح بود و دکتر لاریجانی جزئیات تجاوز "اسرائیل" و جنگ دوازده روزه (علیه ایران) را برای مقامات لبنانی تشریح کرد. وی توضیح داد که چهار یا پنج روز پس از شروع جنگ، طرف اسرائیلی خود را در مخمصه گرفتار دید و از سایر طرفها خواست تا به او برای خروج از جنگ کمک کنند.
همانطور که میدانید، در روز یازدهم این جنگ، آمریکا مداخله کرد و تأسیسات ایران را به زعم پایان دادن به درگیری بمباران کرد. اما ایران به حمله آمریکا پاسخ داد و در روز دوازدهم جنگ و در ساعات پایانی، ضربات دردناکی به "اسرائیل" وارد کرد.
در مورد دغدغه (به اصطلاح) دخالت ایران، دکتر لاریجانی در مصاحبه مطبوعاتی پس از دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفت: ما برای شما طرح یا درخواستی نیاوردهایم. بلکه تجربیاتی داریم که منتقل کرده ایم و تجربه ما در برخورد با رژیم صهیونیستی است. تجربه ما تأیید میکند که اگر رژیم صهیونیستی ببیند که شما تنها، بدون سلاح و بدون مقاومت هستید، هیچ حد و مرزی وجود نخواهد داشت که هجومش را متوقف کند.
این کلام صریح با رئیس جمهور و نخست وزیر رد و بدل شد، در حالی که دیدار با رئیس مجلس ماهیت متفاوتی داشت.
ابعاد منطقهای و بینالمللی سفر لاریجانی
العالم: این بدان معناست که پیامهای دکتر لاریجانی و پیامهای جمهوری اسلامی ایران در این سفر، تنها متوجه لبنان نیست، بلکه ابعاد منطقهای و بینالمللی نیز دارد. آیا این درست است؟
سفیر ایران در بیروت: بله، این موضوع ابعاد دوگانهای نیز دارد. "اسرائیل" به لبنان و ایران حمله کرد و ما در این مورد موضع مشترکی داریم. هر دو کشور مورد حمله ویرانگری از سوی "اسرائیل" قرار گرفتند و در هر دو کشور شهید دادند و ساختمانهای هر دو کشور ویران شدند. این جنگ ابعاد منطقهای گستردهای دارد و یمن، عراق، کرانه باختری، غزه، ایران و لبنان همگی در آن مشارکت داشته اند.
دفاع مشترک ایران و لبنان
العالم: ایران و عراق قبل از ورود آقای لاریجانی به بیروت، یک توافقنامه امنیتی و دفاعی مشترک امضا کردند. صرف نظر از جزئیات این توافقنامه، اگر جنگ یا تجاوزی از سوی اسرائیل به لبنان تحمیل شود، آیا این به معنای آن است که جمهوری اسلامی به دفاع نظامی از لبنان اهتمام و توجه دارد؟
بدون سلاح و مقاومت، هجوم اسراییل به لبنان حدو مرزی نخواهد داشت
سفیر ایران در بیروت: این یک سخن مهم در زمان مناسب است. ایدههای ایران، لبنان، حزبالله و علاقهمندان به این موضوع قبل از جنگ اسرائیل علیه ایران وجود داشت. اما اینکه آیا معادلات و تصمیمات شکل متفاوتی به خود خواهند گرفت، من نمیدانم. معادله تغییر کرده است، اما آیا تصمیمات موجود نیز تغییر خواهند کرد؟ تغییر معادله ممکن است تغییر تصمیم را ایجاب کند و چه بسا به شکل معمول تأثیر بگذارد.
چه قبل از حمله به ایران و چه بعد از آن، حمایت ایران از مقاومت قطعی، نهایی و بی برگشت خواهد بود. با این حال، موضوعی که در مورد آن تصمیم گیری می شود متفاوت است و نیاز به تصمیمات و هماهنگی های ویژه ای حسب مورد دارد.
موضع ایران در قبال سلاح مقاومت لبنان
العالم: با توجه به رویکرد ایران در قبال مسئله سلاح مقاومت و تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت، شما این موضوع را به عنوان موضع جمهوری اسلامی ایران چگونه میبینید، به ویژه پس از اینکه سخن رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان در این مورد را شنیدید؟
سفیر ایران در بیروت: متوجه شدم که منطق روشنی در این مورد که سلاح باید منحصراً در دست دولت باشند، وجود دارد، اما چگونگی اجرای این تصمیم منوط به بحث و گفت وگو بین طرفهای ذیربط است. مسئله امنیت ملی لبنان با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است، چرا که قابلیتهای مختلف موجود در عرصه لبنان شناخته شده است.
طبق قوانین بینالمللی، اگر دولتی نتواند از مردم خود در برابر حمله دولت همسایه محافظت کند، مقاومت به طور طبیعی و قانونی مشروع میشود. با این حال، وقتی یک دولت قدرتمند بتواند سلاحها را جمعآوری و تنها تحت کنترل خود قرار دهد، وضعیت متفاوت میشود.
نکته مهم در این بحثها این است که موضوع مسلح کردن لبنان باید مورد اجماع طرفهای مختلف باشد، به گونه ای که بنشینند، بحث کنند و تصمیمات خود را بگیرند. این چیزی است که در داخل لبنان اتفاق میافتد و لبنان تصمیمات خود را میگیرد و ایران از آن حمایت میکند. با این حال، ما در مقابله با "اسرائیل" تجربیاتی داریم و این نظرات را منتقل میکنیم تا لبنان در معرض خطر بزرگی قرار نگیرد. این امر مستلزم یک بحث واقعی و مداوم برای رسیدن به نتیجه مطلوب است.
ارتباط با حزبالله در مورد سلاح مقاومت
العالم: چگونه این موضوع را در دیدار با جناب شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله، بحث و بررسی کردید؟
سفیر ایران در بیروت: وقتی با ایشان ملاقات کردیم، دکتر لاریجانی در مورد این موضوع بحث و گفت وگو کرد. موضع روشن است و جناب دبیرکل حزبالله به خوبی از این موضوع آگاه هستند، زیرا ایشان یکی از طرفهای درگیر در این بحث هست. ما دائماً با جناب شیخ نعیم قاسم و حزبالله در تماس هستیم و آنها از مواضع ما آگاه هستند، اما شاید لازم بود که این مواضع و دیدگاههایمان را به سایر طرفها نیز منتقل کنیم.
وضعیت مقاومت و سطح صبر راهبردی
العالم: پس از دیدار با شیخ نعیم قاسم، در مورد وضعیت و واقعیت امروز مقاومت - با وجود همه فشارها و ضربات سنگینی که متحمل شده است، و با وجود خسارات سنگین و چالشها و خطرات بزرگ چه از جانب اسرائیل و چه از جانب آمریکا و چه حتی تهدیدات (از مرزهای) شرقی از طریق گروههای مسلح- چه چیزی احساس کردید؟ ارزیابی ایشان از وضعیت و واقعیت مقاومت را چگونه دیدید؟
سفیر ایران در بیروت: با توجه به اینکه در لبنان فردی جدید نیستم و میدانم، میخوانم و تماشا میکنم، (مقاومت آماده است). طبعا رژیم صهیونیستی ادعا میکند که پیروزی کاملی در برابر مقاومت کسب کرده است. قبل از پاسخ به این سوال می خواهم اشاره کنم که در اولین روزهای پس از توافق آتشبس، یک سفیر اروپایی به سفارت آمد و ادعا کرد که "اسرائیل" ۸۰ درصد سلاحهای حزبالله را نابود کرده است. من به سفیر گفتم که اگر اسرائیل ۸۰ درصد از سلاحها را نابود کرده باشد، بقیه را باقی نمی گذاشت تا به سمت توافق (آتش بس) برود. حزبالله، طبق درک و ارتباطات سیاسی ما، در وضعیت آمادگی قرار دارد. من متخصص نظامی نیستم، اما میبینم که آنها روحیه بالا و آمادگی کامل دارند. با این حال، طبق فهم سیاسی، دولت لبنانی وجود دارد که به طور غیرمستقیم با "اسرائیل" توافق کرد تا موارد نقض (توافق آتش بس) صورت نگیرد. مقاومت در برابر این موارد نقض (آتش بس از سوی رژیم اسرائیل) صبوری کرده است تا طرف آغازگر نباشد، و کمیته پنجگانه در این مورد تضمینهایی دارد و نقش خود را ایفا میکند.
این صبر از جانب مقاومت، صبری راهبردی محسوب میشود تا همه طرفها بفهمند که رژیم صهیونیستی به امضاها، تصمیمات یا هیچ تعهدی احترام نمیگذارد. این درک باید به افراد و طرفهایی که ممکن است تصورات غلطی در مورد رژیم صهیونیستی در منطقه داشته باشند، منتقل شود.
روابط با همه طیفهای لبنانی
العالم: برخی از جریانهای لبنانی گله دارند که رابطه شما به حزبالله محدود است. پاسخ شما به این گفته چیست؟ آیا رابطه شما با همه طیف های لبنانی است یا فقط با حزبالله؟
سفیر ایران در بیروت: هر هفته، من اینجا با افراد زیادی در تماس هستم. فقط جهت اطلاع شما، تقریباً ماهی یک یا دو بار، افرادی که روزانه علیه ما مطلب مینویسند، به من مراجعه میکنند. ما ملاقات می کنیم و با شفافیت گفت وگو میکنیم و من با اطلاعات و رویکردی باز به آنها پاسخ میدهم. ما رویکردی باز داریم.
به تازگی جلسه ای با حضور بیش از ۱۲۰ نفر، شامل نمایندگان، مقامات سیاسی و رهبران احزاب از طیف های مختلف لبنان اعم از شیعه، سنی، مسیحی، دروزی و علوی برگزار کردیم و چهره های سرشناس آنها حضور داشتند. درهای سفارت ما به روی همه طیف های لبنانی باز است و من شخصاً پذیرای ملاقات با تمام طرف هایی هستم که پذیرای ملاقات ما هستند.
برخی از افراد و احزاب مجوز این دیدار را ندارند، یا اجازه ملاقات یا انتشار هیچ عکسی با سفیر ایران را ندارند. من به این موضوع احترام میگذارم. من آماده و مایل به ملاقات هستم، اما وقتی تماسی با برخی اشخاص وجود ندارد، بدان معنی نیست که من ملاقات را رد کردهام- نه، من آمادهام.
ما با همه طیفهای لبنانی- احزاب، ادیان، مذاهب و گروهها - تماس زیادی داریم.
پیام ایران به دولت و ملت لبنان
العالم: جناب سفیر، لبنان در حال گذراندن مرحله دشوار در سایه توطئههای بزرگ منطقهای و بینالمللی علیه پایداری مقاومت است، چه پیامی برای دولت و ملت لبنان دارید؟
سفیر ایران در بیروت: دولت لبنان میداند که ما چقدر لبنان را دوست داریم. ما پروژههای زیادی را در راستای خدمت به لبنان و ملت آن بدور از نگاه طائفه ای ارایه داده ایم. روز بعد از ورودم به بیروت، جناب (شهید) سید (حسن نصرالله) از من خواستند که پیگیری کنم. وی گفت: من قول دادهام که از ایران سوخت رایگان تهیه کنم و اگر صلاح میدانید، موضوع را پیگیری کنید. رفتم و مبلغی زیاد و ۶۰۰ هزار تن سوخت تهیه کردیم. در آن زمان، برق دولتی لبنان فقط یک تا سه ساعت در روز کار می کرد.
من با وزیر انرژی تماس گرفتم و سپس پیش نجیب میقاتی نخست وزیر وقت لبنان رفتم و صحبت کردیم. در نهایت، آنها گفتند که طرف آمریکایی با پذیرش سوخت رایگان لبنان از ایران مخالفت کرده و گفته است: ما (آمریکا) از مصر و اردن به شما برق و گاز میدهیم. اما این مشکل هنوز هم بعد از گذشت چند سال وجود دارد. ما همچنین پروژههایی برای ساخت نیروگاه به شکل POT ارائه دادیم و پیشنهاد کمک به تعمیر شبکه برق با استفاده از تجهیزات الکترونیکی پیشرفته را دادیم.
موضعگیری درقبال فشار آمریکا و حمایت از همه طوایف
العالم: آیا معتقدید که دولت لبنان این اختیار را دارد که این سرمایهگذاریها را که به نفع لبنانیها است، بپذیرد یا اینکه فشارهای آمریکا مانع از انجام این کار میشود؟
سفیر ایران در بیروت: فشار آمریکا وجود دارد و واضح است. این چیزی است که مقامات لبنانی بر آن تصریح کرده اند، زیرا آمریکا مانع واردات سوخت رایگان از ایران شد. اگر این سوخت چندسال پیش به صورت یک محموله بزرگ وارد میشد، آنطور که وزیر نیرو به من گفت، میتوانست جریان برق را وصل کند تا شهروندان از ۶ تا ۸ ساعت برق در ۲۴ ساعت شبانهروز بهرهمند شوند. او همچنین اشاره کرد که کنتورهای لبنان باید با کنتورهای جدید تعویض شوند و ما آماده بودیم در این زمینه کمک کنیم.
پیام ایران به لبنانیها
ایران در کنار دولت و مردم لبنان ایستاده است. برخلاف اینکه برخی ما را متهم می کنند که فقط با شیعیان در ارتیاط هستیم، ما از یک طائفه واحد جانبداری نمی کنیم. ما در کنار همه طوایف لبنان هستیم. اگر طایفه مظلومی باشد، آن را یاری میکنیم. اگر خانههای ویران شده مسیحیان یا دروزیها در جنوب لبنان باشد، ما به آنها کمک میکنیم، همانطور که به مردم غزه که چیزی ندارند، کمک میکنیم.
