به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز یکشنبه در واکنش به موافقت رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با طرح اشغال شهر غزه اظهار داشت که این موافقت اعلام موج جدیدی از نسلکشی و آوارگی گسترده فلسطینیها است.
جنبش حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد: نقشههای اشغال غزه و آواره کردن ساکنان آن جنایت جنگی بزرگی است که نشان دهنده بیتوجهی اشغالگران به قوانین بینالمللی و انسانی است.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین افزود که صحبتهای اشغالگران مبنی بر آوردن چادر به جنوب غزه تحت عنوان کمکهای انسانی فریبی آشکار برای سرپوش گذاشتن بر جنایت آواره کردن و قتل عام قریبالوقوع فلسطینیها است.
این جنبش اعلام کرد: آنچه در غزه میگذرد مرتبط با کرانه باختری است، جایی که یورشها و تجاوزات شهرکنشینان برای تکمیل پروژه اخراج و قلع و قمع [فلسطینیها] ادامه دارد.
جنبش حماس افزود که نتانیاهو قصد دارد با هزینههای کشورهای عربی «اسرائیل بزرگ» را بنا کند و این امر حمایت از ملت فلسطین و مقاومت آنها را به عنوان خط مقدم دفاع از امت اسلامی ضروری میسازد.
این جنبش در ادامه تصریح کرد که حمایت سیاسی و نظامی آمریکا چراغ سبز را برای اشغالگران رژیم صهیونیستی فراهم میکند تا به جنایات نسلکشی و پاکسازی قومی خود ادامه دهند.
حماس خواستار یک موضع ملی یکپارچه با استراتژی مقاومت جامع برای مقابله با نقشههای جنایتکارانه اشغالگران شد و از کشورهای عربی و اسلامی و آزادگان جهان خواست که با نقشههای صهیونیستی مقابله کرده و از ایستادگی و مقاومت ملت فلسطین حمایت کنند.
