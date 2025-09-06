  1. صفحه اصلی
حماس: هدف نابودی کامل شهر غزه، جنایتی بی‌سابقه در تاریخ معاصر به‌شمار می‌رود

۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۵
جنبش مقاومت اسلامی حماس، تخریب سیستماتیک برج‌های مسکونی در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و آن را تلاشی برای آواره‌سازی بیشتر غیرنظامیان و جنایتی آشکار علیه ساکنان بی‌دفاع این منطقه توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای، تخریب یک برج مسکونی دیگر در شهر غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی و تهدید به هدف قرار دادن ساختمان‌های بیشتر را محکوم کرد.

حماس این اقدامات را تلاشی آشکار برای کوچ اجباری و پاکسازی نژادی غیرنظامیان بی‌گناه دانست که با هدف ریشه‌کن کردن آن‌ها از شهر خود، از طریق کشتار و نابودی تمامی عوامل زندگی صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است که هدف قرار دادن برج‌های مسکونی که مملو از آوارگان، زنان و کودکان هستند، به بهانه استفاده مقاومت از آن‌ها، ادعاهایی دروغین و بهانه‌هایی واهی است که بیانگر بی‌اعتنایی به جامعه بین‌المللی بوده و پوششی برای جنایاتی جنگی است که به حد نسل‌کشی می‌رسند.

حماس هشدار داده است که تداوم این جنایات با هدف نابودی کامل شهر غزه و تحمیل کوچ اجباری جمعی به ساکنان آن، جنایتی بی‌سابقه در تاریخ معاصر به‌شمار می‌رود.

این جنبش از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواسته است تا سکوت خود را شکسته و فوراً برای متوقف کردن حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، که هدف آن ویران‌سازی شهر غزه و کوچاندن ساکنان آن است، وارد عمل شوند و با نقض‌های بی‌سابقه و مستمر دولت جنایتکار جنگی نتانیاهو علیه مردم غزه مقابله کنند.

جنبش حماس همچنین از کشورهای عربی، اسلامی و همه آزادگان جهان خواسته است که فوراً و به‌طور مؤثر اقدام کرده و رهبران رژیم اشغالگر، به‌ویژه بنیامین نتانیاهو را به عنوان جنایتکار جنگی مورد محاکمه قرار دهند.

جنگنده‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی پیشتر برج مسکونی السوسی واقع در مقابل ساختمان آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) در محله تل‌الهوی در جنوب غرب شهر غزه را در کمتر از یک ساعت از زمان صدور دستور تخلیه آن، هدف قرار داده و ویران کردند.

