ارتش اسرائیل برای حل مشکل کمبود نیرو دست به دامان یهودیان خارجی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رژیم صهیونیستی فاش کردند که ارتش این رژیم برای حل بحران کمبود نیروهای نظامی و نیروهای ذخیره به استخدام یهودیان کشورهای خارجی روی آورده است. این در حالی است که ساختار سیاسی این رژیم تصمیم به اشغال شهر غزه گرفته است.

شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز فاش کرد، ارتش اسرائیل با توجه به کمبود جدی نیروی نظامی، در حال بررسی جذب یهودیان کشورهای خارجی برای مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی و استخدام در ارتش در ازای دریافت حقوق با مبالغ قابل توجه است.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که کابینه رژیم صهیونیستی تصمیم به اشغال کامل شهر غزه گرفته است؛ در حالی که بحران داخلی در سرزمین‌های اشغالی در خصوص قانون خدمت سربازی اجباری رو به افزایش است و احزاب حریدی‌ (ارتدوکس افراطی) از اعزام نیروهای حریدی به خدمت سربازی امتناع می‌کنند.

به گزارش این رسانه صهیونیستی، بر اساس آمار بخش منابع انسانی، کمبود نیروی انسانی ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تخمین زده می‌شود. به همین منظور ارتش با توجه به امتناع حریدی‌ها از اعزام به جنگ در تلاش است تا راهکارهای جدیدی را برای تقویت فوری نیروهای نظامی بررسی کند.

شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین ارتباط به نقل از خبرگزاری رسمی ارتش نوشت، مقامات نظامی و امنیتی در حال برنامه‌ریزی برای تدوین طرحی برای تقویت نیروهای نظامی هستند که به طور خاص یهودیان جوان ۱۸ تا ۲۵ سال ایالات متحده و فرانسه را هدف قرار می‌دهد و آنها را تشویق می‌کند با مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی برای یک دوره چند ساله در ارتش ثبت نام کنند.

طبق گزارش منتشرشده، برآوردها نشان می‌دهد، ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر ظرفیت جذب ۱۰ هزار نیرو در سال از میان یهودیان خارجی دارد. با این حال، آنها هدف اولیه خود را استخدام ۶۰۰ تا ۷۰۰ نیرو در سال از میان مهاجران یهودی تعیین کرده‌اند.

طبق گفته ارتش اسرائیل این تصمیم هنوز در مراحل اولیه بررسی و تدوین قرار دارد.

در همین حال، برخی از مقامات ارشد تصریح کردند که جلب توجه احساسات یهودیان دیاسپورا ممکن است راهی برای تقویت صفوف و کمک به کاهش کمبود نیروی نظامی باشد.

گفتنی است در حالی ارتش رژیم صهیونیستی برای استخدام یهودیان خارجی روی آورده است که با گذشت نزدیک به دو سال از جنگ غزه، کمبود جدی نظامیان و نیروهای ذخیره در کنار فرسودگی تجهیزات جنگی بیش از پیش ارتش را دچار چالش کرده است.

این موضوع در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی با هدف حفظ بقای سیاسی خود در قدرت به گسترش جنگ در غزه روی آورده و تصمیم به اشغال کامل شهر غزه گرفته است.

..............................

پایان پیام/ 167