به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان مفتی جعفری لبنان امروز یکشنبه پیامی به جوزف عون رئیس جمهور این کشور فرستاد و نسبت به فتنهافروزیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در این کشور هشدار داد.
قبلان با اشاره به اینکه تحولات منطقه بر روی میز کشورهایی قرار دارد که برای انسانها، ادیان، فرقهها و حتی لبنان هیچ اهمیتی قائل نیستند، تصریح کرد: پروژههای بینالمللی و منطقهای وجود دارد که هدف از آن، تخریب لبنان است.
مفتی جعفری لبنان ضمن هشدار نسبت به وجود گرگهای بینالمللی و منطقهای گرسنه که در پی دریدن این کشور هستند، افزود: مسائل امنیتی باید در صدر اولویتهای ریاست جمهوری قرار داشته باشد. هیچ انسانی عاقلی در جهان نیست که بپذیرد قدرت خود را در برابر این حیوانات وحشی خلع کند؛ حیواناتی که از اشغالگری، تجاوز و کشتار سیر نمیشوند.
