به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز در سالن قصر شیرین موزه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر به ویژه شهدای عرصه رسانه، اظهار داشت: در این جنگ ۱۲ روزه شهدایی داشتیم که ارتباط مستقیم‌تری با موزه ملی انقلاب اسلامی داشتند. از جمله شهید محمد باقری رئیس هیأت امنای موزه و سردار سلامی عضو هیأت امنای موزه ملی.

وی افزود: حدود ۲۰ سال است که در حوزه دفاع مقدس و موضوعات پژوهشی فعالیت می‌کنم. به نظر می‌رسد در مواجهه‌های سخت و نرم، دو بخش داریم: یکی میدان و دیگری رسانه. اگر پیروزی میدان با رسانه عجین نشود و رسانه نیز در این عرصه موفق نباشد، پیروزی میدان چندان به چشم نمی‌آید. معمولاً خبر پیروزی در رسانه زودتر شنیده می‌شود، اما پیروزی میدان به تاریخ سپرده خواهد شد. بسیاری مواقع پیروزی در میدان محقق می‌شود، اما وقتی رسانه نقش خود را ایفا نکند، آن پیروزی هم به تاریخ سپرده می‌شود.

امیریان با اشاره به نقش شهید حسن باقری در عرصه رسانه تأکید کرد: اگر حسن باقری به جایگاه والایی رسید، درون‌مایه آن ویژگی‌هایی بود که در حوزه خبر و رسانه داشت. خبرنگاری که نظم نداشته باشد، کارش به‌هم می‌ریزد. یکی از کارکردهای اصلی شهید حسن باقری، نظم ایشان بود. شهید غلامعلی رشید نیز فردی منظم بود؛ او خود گفته بود که "زمان در اختیار من است" و این ویژگی فقط از فرد منظم برمی‌آید. یکی از ویژگی‌های بزرگ شهید باقری، روحیه رسانه‌ای و خبرنگاری او بود.

وی امانت‌داری را مهم‌ترین ویژگی خبرنگاران دانست و گفت: امانت‌داری مسئله مهمی است که خبرنگاران انجام می‌دهند. این امانت‌داری خروجی دارد و اگر خدایی نکرده رعایت نشود، خروجی دیگری خواهد داشت. همچنین انعکاس درست اطلاعات اهمیت زیادی در رسانه دارد.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه اظهار داشت: حفظ و نشر آثار و معارف دفاع مقدس و مقاومت از وظایف ذاتی موزه است. ظرفیت‌هایی در موزه ملی وجود دارد که در ایران و حتی خارج از ایران نظیر آن بسیار کم است. از جمله تالارهایی که در اینجا وجود دارد و همچنین موزه مقاومت که به همت شهید سلیمانی ساخته شد و قرار بود خود ایشان برای افتتاح حضور یابند اما یک هفته قبل از آن به شهادت رسیدند.

وی افزود: اولویت ما خدمت‌رسانی به مردم و بازدیدکنندگان است. افزایش بازدیدکنندگان هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی با اولویت جوانان و نوجوانان در دستور کار قرار دارد. بسته‌های جذابی برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته‌ایم تا صرفاً بازدید نباشد، بلکه تجربه‌ای ماندگار ایجاد شود. موضوع مهم دیگر، برگزاری رویدادها در موزه است.

امیریان خاطرنشان کرد: شناساندن موزه ملی در وهله نخست به مردم تهران و سپس به ملت ایران اهمیت ویژه دارد. ما در اینجا هیچ وظیفه‌ای جز خدمت‌رسانی به مردم نداریم. شاید قبل از جنگ ۱۲ روزه صحبت از حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و مقاومت دشوار بود، اما برآوردهای ما نشان می‌دهد که پس از این جنگ، بیان این اهمیت راحت‌تر شده است. ما برای تاریخ کار می‌کنیم نه فقط برای امروز. اتفاقات جنگ ۱۲ روزه باید برای ۱۰۰ سال آینده ثبت و منعکس شود. امروز پس از این جنگ، صحبت درباره ضرورت حفظ این موضوعات ملموس‌تر از گذشته است.

