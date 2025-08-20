به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام علی عسگری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، گفت: برنامههای متعددی به منظور خدمترسانی به زائران امام رضا (ع) و بزرگداشت ارتحال پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) پیش بینی شده است.خدمت به زائران امام رضا (ع) همیشه برای ما اهمیت ویژهای دارد و امیدواریم با همکاری تمامی دستگاهها، این ایام با برکت و موفقیت برگزار شود.
وی ادامه داد: پس از موفقیت در برگزاری مراسم اربعین حسینی و اعزام بیش از ۷۲۰۰ نیروی خدماتی به ۱۳۰ موکب مستقر در مسیرهای پیادهروی عراق، اکنون توجه اصلی معطوف به خدمت به زائران حضرت ثامنالحجج در مشهد مقدس شده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی ابراز کرد: در مسیر استقبال از زائران، برنامه های متنوع فرهنگی و خدماتی تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به اهمیت زیارت و ابعاد فرهنگی آن گفت: کمیته فرهنگی ستاد خدمات سفر با همکاری آستان قدس رضوی، مجموعهای از برنامههای فرهنگی را طراحی کرده است که شامل تبیین مفهوم زیارت و آموزشهای فرهنگی در طول مسیر سفر، در اتوبوس، قطار و هواپیما و همچنین در محل اسکان زائران میشود.
پویش «هم محله امام رضا»؛ میزبانی خانوادگی از زائران در مسیر زیارت
معاون استاندار خراسان رضوی افزود: پویشی با عنوان «هم محله امام رضا» به سبک مراسم اربعین اجرا میشود که در آن خانوادهها به صورت داوطلبانه میزبان زائران در منازل خود میشوند.
حجتالاسلام عسگری درباره ظرفیتهای اسکان اظهار کرد: با توجه به اینکه تعداد زائران مشهد تقریباً دو برابر تعداد زائران اربعین است، تدابیر گستردهای در این زمینه اتخاذ شده است. مکاتبات لازم با وزارت کشور، استانداریها، شهرداریها و دیگر نهادهای مرتبط صورت گرفته و همکاریهای لازم برقرار است.
مشارکت ۱۴ کمیته تخصصی خدمات سفر
وی در ادامه با اشاره به ساختار منظم ستاد خدمات سفر گفت: ۱۴ کمیته تخصصی برای ساماندهی امور زائران فعال هستند که هر یک وظایف مشخصی در حوزههایی چون بهداشت، حملونقل، تأمین مایحتاج عمومی، خدمات شهری و زیرساختهای رفاهی بر عهده دارند.
حجتالاسلام عسگری تاکید کرد: یک کمیته ویژه در فرمانداری مشهد تشکیل شده و هماهنگیهای لازم با آستان قدس رضوی صورت پذیرفته تا برنامهای جامع و منسجم در خدمت به زائران دهه آخر صفر برگزار شود.
معاون استاندار خراسان رضوی افزود: کمیته اسکان بر عهده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کمیته شهری توسط شهرداری اداره میشود.
وی اظهار کرد: بیش از نیمی از هتلهای کشور در مشهد قرار دارند و همچنین مهمانسراهای دولتی و بنیاد شهید برای اقامت زائران کمدرآمد فراهم شده است.
معاون فرهنگی اجتماعی زیارت استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: علاوه بر اسکان رسمی در هتلها و مهمانسراها، ظرفیت اسکان اضطراری نیز شامل مدارس، حسینیهها، سالنها و کمپهای ویژه مانند کمپ غدیر پیشبینی شده است تا هیچ زائری با مشکل محل اقامت مواجه نشود.
حجت الاسلام عسگری اظهار داشت: ریاست ستاد خدمات سفر بر عهده استاندار است و کمیته امنیتی آن با مشارکت نیروهای سپاه، پلیس، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، مسئولیت تحلیل اطلاعات و اجرای اقدامات پیشگیرانه در حوزه امنیت زائران را بر عهده دارد.
معاون فرهنگی زیارت استانداری خراسان رضوی با تأکید بر پایداری زیرساختهای شهری در روزهای پایانی دهه صفر ابراز کرد: آب، برق و نظافت شهری در این ایام به طور کامل تأمین شده و هیچ اختلالی در ارائه این خدمات پیشبینی نمیشود.
حجتالاسلام عسگری با اشاره به اقدامات شهرداری مشهد در حفظ نظافت و بهداشت محیط گفت: شهرداری، به ویژه در معابر اطراف حرم مطهر، نقشی محوری ایفا میکند. این مجموعه حتی در ایام زیارتی مانند اربعین در عراق نیز مشارکت داشته و خدمات نظافتی ارائه کرده است.
کنترل بازار و نظارت بر عرضه کالاها در اطراف حرم مطهر
وی در خصوص تامین اقلام اساسی زائران ابراز کرد: کمیته اعزام عمومی ستاد، مسئولیت تأمین اقلامی چون برنج و گوشت را بر عهده دارد. همچنین کمیته نظارت بر بازار، کنترل و پایش دقیق بر عرضه کالاها، بهویژه در اطراف حرم و نظارت مستمر بر نانواییها را دنبال میکند.
حجتالاسلام عسگری تأکید کرد: تأمین آب شرب مورد نیاز زائران با همکاری موکبها و ذخیره بطریهای آب در دستور کار قرار گرفته و برای جلوگیری از هرگونه کمبود، مکاتبات لازم انجام شده است.
در سه روز پایانی صفر قطعی برق نداریم
وی خاطرنشان کرد: همچنین با هماهنگیهای صورتگرفته در ستاد خدمات سفر، در ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) هیچگونه قطعی برق نخواهیم داشت تا زائران در نهایت آسایش و امنیت بتوانند به زیارت بپردازند.
معاون فرهنگی و اجتماعی زیارت استانداری خراسان رضوی، درباره برنامهریزیهای انجامشده برای بازگشت زائران مشهد، به ویژه کسانی که به صورت کاروانی و هیئتی وارد شدهاند، گفت: بازگشت این گروهها از قبل با دقت هماهنگ شده است. علاوه بر زائران پیاده و خانوادههایی که معمولاً با خودروهای شخصی خود بازمیگردند، تمهیدات خاصی نیز برای سایر زائران غیرکاروانی در نظر گرفته شده است.
وی درباره وضعیت بلیتهای هواپیما در دهه آخر صفر بیان کرد: برای رفاه حال زائران، نظارتهای لازم صورت گرفته و افزایش بیرویه قیمت بلیت پیشبینی نمیشود. همچنین چند رام قطار از قبل رزرو شده تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری بازگردند.
برنامهریزی گسترده برای رفاه و امنیت زائران امام رضا (ع) در مشهد
معاون استاندار خراسان رضوی در زمینه حملونقل زمینی نیز ابراز کرد: تمرکز اصلی بر استفاده از ظرفیت حملونقل ریلی و اتوبوسی است. کمیته حملونقل با برنامهریزی دقیق، با بهرهگیری از حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس شهرداری مشهد و تعداد قابل توجهی وسایل نقلیه عمومی دیگر، هماهنگیهای لازم را انجام داده است.
وی تأکید کرد: با مشارکت تمامی سازمانهای مرتبط، از جمله راهآهن، هواپیمایی و پایانهها، اطمینان داریم بازگشت زائران بدون مشکل خواهد بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی زیارت استان در پاسخ به سوالی درباره پیشبینی تعداد زائران در دهه آخر صفر، گفت: برآوردهای اولیه نشان میدهد که حضور زائران نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت. در حالی که آمار دقیق هنوز از مرکز آمار ایران دریافت نشده، برآورد سال قبل حدود ۶.۵ تا ۷ میلیون نفر بوده و امسال پیشبینی میشود این عدد به حدود ۸ میلیون برسد.
کاهش زائران خارجی در دهه آخر صفر
حجت الاسلام عسگری درباره زائران خارجی افزود: به دلیل شرایط پس از جنگ دوازده روزه اخیر، احتمال کاهش حضور زائران خارجی وجود دارد، اما به دلیل تعطیلات، زائران داخلی افزایش خواهند داشت.
وی گفت: برای تأمین نیازهای عمومی زائران بیش از ۲۵۰۰ تن برنج، ۱۵۰۰ تن گوشت گرم، ۸۰۰ تن گوشت قرمز منجمد، ۱۵۰۰ تن روغن، ۴ میلیون بطری آب آشامیدنی و ۵ میلیون نان بستهبندی شده پیشبینی شده است.
حجت الاسلام عسگری ابراز کرد: از نظر امکانات بهداشتی و رفاهی، بیش از ۲۵۰ سرویس بهداشتی سیار، حدود ۸۰ چشمحمام سیار و ۳۰۰ هزار تخته پتو آماده بهرهبرداری برای زائران است.
معاون استاندار در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف فراهم کردن رفاه، آسایش و امنیت زائران امام رضا (ع) انجام شده و امیدوار است دهه آخر صفر سال جاری ایامی پربرکت و ایمن برای زائران رقم بخورد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما