به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین محمودی سرپرست معاونت اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری با اشاره به زیارتی بودن استان قم اظهار کرد: حدود سه استان زیارتی در کشور داریم که شامل استان های خراسان رضوی، قم و فارس است، اخیرا هم بحث حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در استان تهران به عنوان یک محور زیارتی مطرح شده است.

وی با بیان این که ساختار اجتماعی، ساختاری گسترده و عمیق است، افزود: نهادهای متعددی در عرصه فرهنگ فعال هستند. باید از اسناد بالا دستی استفاده کنیم، این اسناد منابع را به سمت استان، هدایت می کنند. ما باید برنامه هفتم توسعه را در استان قم، پیاده کنیم و هر دستگاه اجرایی باید علاوه بر کارهای روتین خود، یک سری کارهای بزرگ را در این زمینه انجام بدهد.

محمودی، تفویض اختیارات به استانداران را یک فرصت دانست و تصریح کرد: رئیس جمهور، اختیاراتی که هیئت وزیران دارد را به استانداران تفویض کرده است و این تمرکزگرایی موجب بهره وری و عدالت در توزیع منابع می شود. اگر قرار است مردمی سازی کنیم، باید ساز و کار آن را نیز در نظر بگیریم و در این راستا، بحث محله محوری در اولویت کار ما قرار دارد. همچنین ایجاد فرصت ها و استفاده از فرصت های موجود در سیاست های کلان ما قرار دارد.

سرپرست معاونت اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم با اشاره به کارگروه ملی زیارت اظهار کرد: این کارگروه در گذشته به طرح های پیرامون حرم امام رضا(ع) توجه داشت. کارگروه ملی زیارت در حال تبدیل شدن به شورای عالی زیارت است. جلسه بعدی این کارگروه در شهر قم، برگزار خواهد شد.

ارائه خدمات مشاوره‌ای در مساجد، ادارات و کارخانجات قم

محمودی با تاکید بر ماموریت ستادی استانداری قم اظهار کرد: سطح استانداری، سطح ستادی است و استاتداری، کارهای هماهنگی را انجام می دهد. برنامه های خوبی به مناسبت دهه کرامت و عید غدیر در شهر قم، برگزار شد که این برنامه ها، بازتاب رسانه ای خوبی داشت. در زمینه مسائل اجتماعی نیز باید سطح آگاهی و توانمندی مردم را در زمینه این مسائل بالا ببریم. در این راستا به دنبال ارزان کردن خدمات مشاوره در استان قم و فرهنگ سازی برای مراجعه به مشاوران هستیم. در این حوزه، سه عرصه در اولویت قرار گرفت که شامل مساجد، ادارات و کارخانجات است.

وی ادامه داد: در ۱۰ واحد صنعتی در استان قم، خدمات مشاوره ای رایگان را برای کارگران در نظر گرفتیم، همچنین در ۲۱۰ مسجد استان نیز مشاوران در دو سطح مستقر هستند و خدمات مشاوره ای ارائه می دهند، استقرار مشاوران در ۷۰ مسجد قم به صورت روزانه است. همچنین جلسات هماهنگی برای بهره گیری از ظرفیت طرح ۲۰۲۰ در ساختار مردمی در شهر قم در حال انجام است.

سرپرست معاونت اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم با بیان این که ۲۰ کمیته در ستاد اربعین استان قم تشکیل شده است، افزود: مسئولان هر کدام از این کمیته ها، اعلام شدند. در ستاد اربعین استان قم با دو دسته از زائرین مواجه هستیم، یک دسته از زائرین از مردم قم هستند که برای زیارت به عتبات عالیات عراق می روند، مواکبی هم از استان قم به زائرین اربعین خدمت رسانی می کنند، دسته دیگر از زائرین اربعین هم از شهرها و کشورهای دیگر هستند که از شهر قم عبور می کنند. قم باید در اربعین، یک استان هدف باشد تا از ظرفیت هایی که به استان های هدف تعلیق می گیرد، بهره مند شود. بحث اسکان زائرین اربعین و تغذیه آنها در شهر قم، پیش بینی شده است.

وی افزود: تدارکات لازم را برای انتقال اقلام و آذوقه موکب های اربعین استان قم به اماکن استقرار آنها در مرزها و در داخل عراق، انجام شده است. همچنین ناوگان لازم برای انتقال زائرین اربعین از شهر قم به مرزها پیش بینی شده است. مقدمات لازم را برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین، فراهم کردیم و پیاده روی جاماندگان اربعین در روز اربعین حسینی در بلوار پیامبر اعظم(ص) در شهر قم، برگزار می شود.

لزوم ارتقای سرانه فرهنگی و اجتماعی استان

محمودی با اشاره به اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه در استان قم اظهار کرد: حدود هفت فصل برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش های فرهنگی و اجتماعی است. این شاخص ها باید به پروژه و فعالیت تبدیل شود. باید سرانه ورزشی و سرانه اماکن فرهنگی و اجتماعی در استان قم، ارتقا پیدا کند. در این راستا استاندار قم بر توسعه اردوگاه ها در استان با تمرکز بر جمعیت دانش آموزی، تاکید دارد. ارتقای سرانه آموزشی را در استان قم با مشارکت خیرین و دولت دنبال می کنیم. همچنین به دنبال توسعه واحدهای اقامتی در استان هستیم. در زمینه آسیب های اجتماعی، رویکرد محله محور را دنبال می کنیم و توجه ویژه ای به غرب شهر قم داریم.

وی ادامه داد: رویکرد توسعه برنامه های قرآنی را در استان قم دنبال می کنیم، در این راستا جلساتی را با اتحادیه موسسات قرآنی، برگزار کردیم و استفاده از ظرفیت نهاد مسجد در استان قم در توسعه فعالیت های قرآنی، مورد توجه است.

سرپرست معاونت اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم با بیان این که کمیته جنگ نرم در ایام جنگ ۱۲ روزه در استان قم، فعال بود، افزود: در ابتدای این جنگ، بحث اسکان اضطراری حدود ۱۰۰ هزار نفر را در قم، پیش بینی کرده بودیم و اماکن اقامتی استان قم هم آمادگی برای مشارکت در این برنامه به صورت رایگان و با تخفیف، داشتند. همچنین ۱۰۰ گروه سرود نیز برای اجرای سرودهای انقلابی در ایام جنگ ۱۲ روزه، اعلام آمادگی کرده بودند. مراسم اربعین شهدای اقتدار در استان قم به صورت باشکوه با محوریت استانداری، برگزار می شود، این برنامه در روز پنج شنبه ۲ مرداد در مجتمع امام خمینی(ره) در شهر قم، برگزار خواهد شد.

