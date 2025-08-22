میزبانی حرم امام رضا(ع) از زائران شیعه کشور میانمار در پایان ماه صفر + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی متشکل از حدود ۴۰ تن از زائران شیعه کشور میانمار، میهمان بخش اروپا و آسیای مرکزی مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی شدند.

این زائران که پس از حضور در مراسم اربعین حسینی به ایران سفر کرده بودند، به قصد زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) در ایام سوگواری شهادت امام حسن مجتبی(ع) و رحلت پیامبر اکرم(ص) وارد مشهد مقدس شدند.

برنامه‌ای فرهنگی در رواق ملل حرم مطهر رضوی که به منظور تکریم این میهمانان برگزار شد و حجت‌الاسلام «سید سلیمان موسوی» برای زائران شیعه از کشور میانمار درباره جایگاه و ارزش زیارت اهل بیت(ع) و به ویژه زیارت امام هشتم شیعیان در احادیث و روایات سخنرانی کرد.

پس از این مراسم، هدایا و تبرکاتی از سوی حرم مطهر رضوی به اعضای این گروه زیارتی اهدا شد. سپس زائران میانماری در قالب یک تور گروهی، به زیارت قبر مطهر امام رضا(ع) پرداخته و از صحن‌ها و اماکن متبرک حرم نیز بازدید کردند.

این گروه همچنین در میهمانسرای حضرت ثامن الحجج(ع) پذیرایی شدند و از ضیافت صبحانه بهره‌مند گشتند.

