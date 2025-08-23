به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام پایانی صفر، آنگاه که گام‌های عاشقان به سوی حرم رضوی شتاب می‌گیرد، هنر عکاسی به میدان می‌آید تا این ارادت پاک را به تصویر کشد.

قدیر وقاری، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره روستایی و عشایری رضوی در دوره بیست و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا علیه السلام، از طرحی نویدبخش برای ثبت جلوه‌های پیاده‌روی زائران امام رضا (ع) با محوریت شعار ایران امام رضا (ع)سخن گفت؛ طرحی که هرچند با موانعی در مسیر آغازین مواجه شد، اما با همت هنرمندان بومی، جانی دوباره گرفت و به مرحله اجرا رسید.

وقاری، در تشریح جزئیات طرح عکاسی از زائران پیاده رضوی، به پیشینه و اهداف این برنامه اشاره کرد و با یادآوری برگزاری موفق بخش عکس روستا و عشایر رضوی در جشنواره امام رضا (ع) سال گذشته، اظهار داشت: در دوره پیشین جشنواره امام رضا (ع)، بنده افتخار دبیر بخش عکس روستا و عشایر رضوی را داشتم. وی افزود: در آن زمان، با همکاری صمیمانه دوستان در بنیاد فرهنگی هنری بین‌المللی امام رضا، چندین اردوی عکاسی برگزار شد که یکی از آن‌ها در زمستان ۱۴۰۲ در مسیر امامزاده علوی و مناطق اطراف صورت پذیرفت و برنامه‌هایی نیز در شیراز و شهرهای دارای حرم مطهر برگزار شد که خوشبختانه آن دوره با موفقیت چشمگیری همراه بود.

وی در ادامه به پیشنهاد حوزه هنری برای دوره کنونی اشاره کرد و گفت: امسال، پیشنهادی را به بنیاد محترم امام رضا (ع) ارائه دادیم تا در دهه پایانی صفر، با حضور ۲۵ نفر از عکاسان خراسان رضوی، برنامه‌ای برای ثبت این رویداد عظیم تدارک دیده شود.

مسئول عکس حوزه هنری خراسان رضوی،عنوان کرد: بر این اساس عکاسان می‌توانند به ثبت رویدادهای مربوط به زائران پیاده در مسیرهای جاده قوچان، جاده سرخس و جاده قدیم نیشابور بپردازند.

وقاری در تشریح فعالیت‌های صورت‌گرفته اظهار داشت: امروز، ما در قالب دو گروه ، به سمت مسیر قوچان و نیشابور حرکت کردیم و عکاسان موفق شدند با نگاهی متفاوت و خلاقانه، لحظات ناب و پر از ارادت زائران را ثبت نمایند. عکسهای برگزیده به عنوان خروجی کارگاه جهت بهره برداری در قالب نمایشگاه در اختیار بنیاد بین‌المللی امام رضا علیه السلام و حوزه هنری قرار داده می‌شوند.

وی افزود که مقرر شده است اعضای حاضر در این اردو، تعدادی از عکس‌های خود را تحویل دهند تا از میان آن‌ها، بین ۴۰ تا ۶۰ اثر برای برگزاری نمایشگاه یا انتشار کتاب انتخاب شود.

او ابراز امیدواری کرد که نمایشگاه پس از دهه پایانی صفر برگزار شود، در غیر این صورت، این آثار برای نمایش در سال آینده محفوظ خواهند ماند.

وقاری اشاره کرد که مجوز عکاسی تا روز شهادت امام رضا (ع) در سطح شهر و جاده‌ها اعتبار دارد و عکاسان به فعالیت خود در مسیر های منتهی به حرم مطهر ادامه خواهند داد.

در پایان سخنان خود، وقاری ضمن قدردانی از زحمات همکاران، به خصوص جناب آقای فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع)، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی بزرگان هنر، بتوان جلوه‌های باشکوهی از هنر عکاسی خراسان را به منصه ظهور رساند و ارادت مردم این دیار به ساحت قدسی امام هشتم (ع) را به بهترین نحو ممکن به تصویر کشید.

..............................

