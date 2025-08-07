به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ استان خراسان رضوی به برکت وجود مرقد مطهر امام علی بن موسی الرضا علیهالسلام در این استان، قطب زیارتی ایران اسلامی و پایتخت معنوی کشور به شمار میرود علاوه بر آنکه در شمار یکی از اعتاب مقدسه جهان اسلام و تشیع قرار دارد. این ظرفیت بینظیر، موجب پدید آمدن امکانات فراوان و متنوع پیرامون حرم نورانی امام رئوف علیهالسلام در مشهدالرضا و خراسان رضوی گردیده و تجربه بزرگی را در امور زیارتی به دلیل میزبانی از میلیونها نفر زائر در طول سال بوجود آورده است.
اکنون سالیانی است، همزمان با ایام اربعین، خراسان رضوی با محوریت مشهدالرضا و آستان قدس رضوی و نهادهای مستقر در این شهر مانند شهرداری و ستاد بازسازی عتبات عالیات در کنار صدها هیأت و موکب و مجموعه مردمی خود را برای همیاری و کمک به برگزاری آیین بینالمللی اربعین حسینی آماده و در آن شرکت میکنند.
در حالی که مشهدالرضا در طول سال میزبان حدود پنج میلیون زائر خارجی است، عتبات مقدسه خصوصا نجف و کربلاء تنها در بازه زمانی چند هفته و روزهای منتهی به بیستم ماه صفر این تعداد زائر را از خارج کشور عراق پذیرایی میکنند و بنا بر آمارهای رسمی آستانهای مقدس کربلاء، جمعیت زائرین در موسم اربعین در سه سال گذشته از بیست میلیون نفر عبور نموده و بدیهی است اداره و ارائه خدمات به این جمعیت عظیم نیازمند مشارکت شهرهای زیارتی صاحب تجربه و نیز عموم دوستداران اهلبیت(ع) میباشد.
الهامبخشی خدمت بینظیر مردم عراق به زائرین اربعین امام حسین(ع) که تا ثبت در یونسکو به عنوان میراث ناملموس بشری پیش رفت، آنچنان شور و اشتیاقی در میان دوستداران اهلبیت(ع) رقم زده است که هر ساله به تعداد موکبها و مجموعههای خدمترسان در موسم اربعین از سراسر جهان تشیع افزوده میشود.
در این میان آستان قدس رضوی با اتکاء به جریان وقف و نذر گسترده محبان امام رضا(ع) و امکانات متمایز خود پیشگام است و ستاد اربعین آستان قدس رضوی خدمت رسانی گسترده به زائران در مرز مهران و دیگر مسیرهای منتهی به عراق را آغاز کرده است.
در این زمینه دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت رضوی گفته است: برنامهریزیهای ما در ۴ محور اصلی برای خدمترسانی به زائران امام حسین علیهالسلام صورت گرفته است که محور نخست، راهاندازی آشپزخانه مرکزی ستاد در شهر مهران و نقطه صفر مرزی است. این آشپزخانه با ظرفیت پخت و توزیع ۳۵۰ هزار وعده غذایی فعالیت خواهد کرد.
احمد میرزاده بیان داشته است محور دوم مربوط به اعزام کاروان خدام حرم مطهر رضوی به کشور عراق است که برای پنجمین سال متوالی ۵۵ نفر از خادمان حرم با هدف قدردانی از موکبهای عراقی و انتقال پیام مهر امام رضا علیهالسلام، هدایای آستان قدس رضوی را تقدیم خادمین عراقی میکنند. او افزوده است: محور سوم، استقرار ۱۳ موکب در مرزهای غربی و خروجی کشور است که خادمیاران آستان قدس رضوی از کانونهای خدمت رضوی استانها، خدمات تغذیه، میانوعده و اسکان به زائران ارائه میکنند.
دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت آستان قدس رضوی افروده است: محور چهارم نیز مربوط به مواکب مستقر در داخل کشور و مسیرهای منتهی به مرزها در استانهای سمنان، قم، قزوین، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، مرکزی و خوزستان است که بیش از ۲۳ موکب اسکان و پذیرایی برای زائران تدارک دیده شده است.
شایان ذکر است با توجه خدمات اعتاب مقدسه عراق در داخل این کشور، تمرکز آستان قدس رضوی در اربعین، حضور در بخشهایی است که خلاء بیشتری در آنها احساس میشده و یا نسبتی با حرم مطهر امام رضا(ع) داشته است.
ابتکار فرهنگی خادمان امام رضا(ع) در اربعین
آقای میرزاده دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود با تشریح ابتکار خادمان امام رضا(ع) در اربعین حسینی میگوید: کاروان اعزامی خادمان امام رضا(ع) به عراق که پنجمین سال حضور خود در ایام اربعین حسینی را تجربه میکند، متشکل از خدام، فراشان، دربانان و کفشداران حرم مطهر، به همراه مداحان و روحانیون است که با در دست داشتن هدایای معنوی از جمله پرچم متبرک حرم
رضوی و تبرکات اهدایی آستان قدس، در مراسمی مشترک با موکبداران عراقی، از زحمات بیوقفه آنها در خدمت به زائران اربعین قدردانی میکنند.
وی افزود: این برنامه با ابلاغ پیام سلام و ارادت مردم ایران به موکبداران عراقی، جلوهای از همبستگی دو ملت را به نمایش میگذارد و حرکتی در مسیر خنثی سازی ترفندهای دشمنان به منظور ایجاد اختلاف و شکاف بین مردم این دو کشور مسلمان است. میرزاده در ادامه با بیان اینکه امسال، این برنامه با ابتکاری نو، از مسیر سنتی نجف به کربلا فراتر رفته و گسترهای از بصره تا کربلا را در بر میگیرد، تصریح کرد: گروهی ۱۵ نفره از خدام حرم مطهر از ابتدای ماه صفر از طریق مرز شلمچه وارد عراق شده و در شهرهای بصره، ناصریه، حله، دیوانیه، نجف، کاظمین و سامراء از موکبداران تقدیر میکنند. این کاروان پس از اجرای برنامههای تجلیل، در مسیر نجف به کربلا و مسیر مشابه به جمع زائران اربعین حسینی میپیوندد تا در این حماسه عظیم سهیم باشد.
وی هدف اصلی این حرکت، را بزرگداشت فرهنگ خدمت به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) و اهل بیت(ع)، تقویت پیوندهای برادری و وحدت بین ملتهای ایران و عراق و خنثیسازی توطئههای دشمنان برای ایجاد شکاف بین این دو کشور دانست و افزود: در چهار سال گذشته، این برنامه با استقبال گرم و ابراز محبت عمیق موکبداران عراقی همراه بوده و این حرکت معنوی به نمادی از دوستی و همدلی تبدیل شده است و موکبداران عراقی بارها از این ابتکار آستان قدس رضوی قدردانی کردهاند.
دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: طی چهار سال گذشته، بیش از ۱۶۰۰ موکبدار عراقی در قالب این برنامه مورد تجلیل قرار گرفتهاند. این اقدام نهتنها از زحمات موکبداران در خدمترسانی به زائران اربعین قدردانی میکند، بلکه به عنوان پلی معنوی، پیوندهای فرهنگی و دینی بین دو ملت ولایتمدار را مستحکمتر کرده و پیام وحدت و مقاومت را در برابر تفرقهافکنی دشمنان ترویج میدهد.
بزرگترین عملیات تغذیه و اسکان در اربعین با همت خراسانیها
اما مشارکت مردم خراسان رضوی در اربعین تنها محدود به پیادهروی نمیشود و با آنکه رتبه دوم ثبتنام کنندگان در سامانه سماح امسال متعلق به خراسان رضوی است اما سالها است که اهالی خراسان مودت خود به اهلبیت عصمت و طهارت را در قالب بازسازی عتبات عالیات و مشارکت فعال در برگزاری اربعین ابراز داشتهاند.
در این زمینه جانشین رئیس ستاد اربعین خراسان رضوی اعلام کرده است امسال ستاد با تأمین بیش از یکمیلیون و ۲۲۰ هزار وعده غذایی، بزرگترین عملیات تغذیه و اسکان زائران را در ایام پیادهروی اربعین اجرا میکند.
محمدحسین غلامی در تشریح اقدامات و رویکردهای این تشکل مردمی بیان داشته مأموریتهای آنان شامل جمعآوری نذورات جهت پشتیبانی از پروژههای عمرانی و خدماتی در عراق؛ خدمترسانی به زائران اربعین در ایام پیادهروی و نیز حضور فعال موکبها در حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله میشود.
آقای غلامی میگوید ستاد اربعین در عراق در قالب چهار قرارگاه در نجف، کربلا، کاظمین و سامرا حضور دارد و در ایران نیز دارای شعبه در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی میباشد.
جانشین رئیس ستاد اربعین خراسان رضوی بیان داشته است: موکبهای ایرانی موظف به تأمین شبانه ۱۲۶ هزار ظرفیت اسکان برای زائران در عراق هستند که با تفکیک مناسب برای خواهران و برادران صورت میگیرد. همچنین در حوزه تغذیه، موکبها تعهد دارند روزانه یک میلیون و ۲۲۰ هزار وعده غذایی شامل سه وعده اصلی و حدود ۴۴۰ هزار میانوعده را در طول یازده روز از ۱۳ تا ۲۴ صفر تهیه و توزیع کنند.
وی یادآور شد: علاوه بر این، روزانه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار قرص نان در نانواییهای حاضر در شهرهای زیارتی عراق پخت میشود.
دو موکب درمانی با مشارکت هلالاحمر، چهار موکب فرهنگی و سه موکب ویژه خواهران نیز در اربعین امسال توسط ستاد اربعین خراسان رضوی برپا شده است که خدمات درمانی با مجوز رسمی هلالاحمر ارائه میشود و موکبهای فرهنگی به تبیین معارف اهلبیت(ع) و پاسخ به پرسشهای اعتقادی، احکام و نیازهای فرهنگی زائران میپردازند.
اما همزمان رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان خراسان رضوی نیز درباره ابعاد مشارکت اهالی خراسان در اربعین امسال اعلام کرده است: از استان خراسان رضوی ۱۲۹ موکب ثبت و اعزام شده که ۶۵ موکب در نجف اشرف، ۶۱ موکب در کربلای معلی، ۵ موکب در کاظمین شریف و ۱۰ موکب نیز در سامرا مستقر هستند. همچنین ۴ موکب مخصوص اتباع خارجی نیز فعالاند. غلامرضا احمدی به خبرنگاران گفته است با عنایت الهی و تلاش همکاران ستاد بازسازی عتبات استان و شهرستانها، خراسان رضوی در سال گذشته ۱۴۰۳ موفق به تأمین ۵۸ میلیارد تومان از تعهد ۹۶ میلیارد تومانی هدفگذاری شده از محل نذورات و هدایای مردم به آستانهای مقدس در عراق گردید که این میزان نسبت به سال قبل از آن جهشی ۶۲ درصدی را نشان میدهد.
خدمت کمتر دیدهشده ناوگان حمل و نقل خراسان
اما یکی از خدمتهای کمتر دیده شده توسط خراسانیها، حمل ملزومات زیارت اربعین و موکبها از این استان توسط رانندگان وسایل نقلیه سنگین به سمت مرزها و خاک عراق است که داوطلبانه به همت شرکتهای حمل و نقل و رانندگان مشتاق صورت میپذیرد و حرکتی زیرساختی در برپایی شایسته آیین اربعین به شمار میرود.
در این رابطه رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفته است: ۶۵۰ دستگاه کامیون از خراسان رضوی، داوطلبانه تجهیزات مواکب اربعین را به مرزهای غربی ارسال میکنند و از این تعداد، ۴۱۶ کامیون از مشهد و ۲۳۴ کامیون از دیگر شهرهای خراسان رضوی عازم مرزهای غربی شدهاند. مسعود قاسمی افزوده است با هماهنگی ستاد عتبات عالیات خراسان رضوی، راهداری و شرکتهای حمل و نقل، بارنامه و اسناد حمل برای این کامیونها صادر شده است. او میگوید هزینه ۶۰۰ میلیون ریالی عوارض راه و کمیسیون شرکتهای حمل و نقل از این ناوگان که به صورت خداپسندانه اقدام به حمل کالا کردهاند، دریافت نمیشود. به گفته این مسئول، برای اعزام ملزومات اربعین به اماکن زیارتی عراق، بیشتر بارنامهها به مقصد مرز مهران صادر شده و از طریق آن به خاک عراق وارد میشوند.
لازم به ذکر است موارد مذکور در این گزارش تنها بخشی از خدمت و عشق و دلدادگی مردمان خراسان و مشهدالرضا به نهضت اربعین حسینی است و مشارکت نهادها و هیأتها و موکبهای مشهدی و خراسانی فراتر از این مقدار است. تنها در یک قلم اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با استفاده از نذورات مردمی و منابع وقف سالها است که موکب بزرگ خدماترسانی در کربلاء دایر میکند و روزانه هزاران قرص نان را پخت و بصورت رایگان در اختیار زائران قرار میدهد.
موکب هنرمندان مشهدی در نجف اشرف
اما ارائه خدمات به زائران اربعین توسط اهالی مشهد و خراسان تنها به امور رفاهی و تغدیه محدود نمیشود و برای نخستینبار، ۲۵ هنرمند مشهدی در قالب گروههای نمایش، دمامزنی، گروه ورزشی شیهان علوی و... از ۱۳ تا ۲۳ مردادماه در نزدیکی حرم مطهر حضرت علی(ع) به اجرای برنامههای میدانی خواهند پرداخت.
معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اعلام این خبر افزوده است این اجراها هر شب پس از نماز مغرب و عشاء برگزار میشود و محوریت برنامهها، تلفیقی از هنر آیینی و بازتاب مسائل روز جهان اسلام بهویژه جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونی علیه ایران است که در قالب نمایشهای خیابانی و تئاتر پرفورمنس بازآفرینی میگردد. اسکندرینژاد هدف از این اقدام را انتقال پیامهای فرهنگی، اجتماعی و مقاومت به زبان هنر دانست و ادامه داد: بخشهای متنوعی همچون سرود، نمایشها و اجراهای آیینی، این موکب را به فضای متفاوت و تأثیرگذار در مسیر زائران تبدیل میکند.
وی میگوید موکب هنرمندان مشهدی تلاشی نوآورانه برای پیوند هنر و مناسک دینی در عرصه بینالمللی است و حضور هنرمندان در این رویداد، جلوهای از دیپلماسی فرهنگی مردمی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
.....................
پایان پیام
نظر شما