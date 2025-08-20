آمادگی مساجد مشهد برای خدمت همه جانبه به زائران امام رضا(ع) در دهه پایانی ماه صفر

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در دهه پایانی ماه صفر، مشهد به صحنه بزرگترین اجتماع مذهبی کشور تبدیل میشود؛ میلیونها زائر از نقاط مختلف ایران و کشورهای همسایه برای عرض ارادت به امام رضا(ع) راهی حرم مطهر میشوند. این حضور گسترده، جلوهای از عشق و ایمان مردم به امام رئوف است و در عین حال، ضرورت ایجاد زیرساختهای خدماتی و فرهنگی برای تسهیل زیارت را پررنگ میکند. در همین راستا، طرح «هممحله امامرضا(ع)» با مشارکت مساجد و مردم محلی بهمنظور اسکان، اطعام و ارائه خدمات فرهنگی به زائران فعال شده تا فرهنگ مهماننوازی خراسانیها در میزبانی از عاشقان امام هشتم(ع) جلوهای گستردهتر بیابد.
طرح هممحلهای امامرضا(ع) با هدف میزبانی زائران دهه پایانی ماه صفر در مشهد و چند شهر دیگر این استان در حال اجراست. این طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و امسال دامنه آن برای نخستین بار به هشت شهر خراسان رضوی گسترش یافته است.
حجتالاسلام امیرحسین احمدنیا، جانشین قرارگاه هممحلهای امامرضا(ع) در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد: تاکنون بیش از ۴۰۰ مسجد در مشهد برای مشارکت در این طرح ثبتنام کردهاند و ظرفیت اسکان شبانه برای ۱۰۰ هزار نفر در دهه پایانی صفر فراهم شده است.
او افزود: خدمات قرارگاه از ۲۱ مرداد، پیش از اربعین حسینی، آغاز شده و به صورت ۲۴ ساعته ادامه دارد. زائران میتوانند از طریق سامانه اینترنتی zaer.masjedona.ir یا شماره تماس ۰۵۱-۳۲۰۱۲۰۴۰ برای دریافت خدمات ثبتنام کنند.
این مقام مسئول توضیح داد: طرح امسال با نام امام هشتم در شهرهای کاشمر، قوچان، نیشابور، تربتحیدریه، سبزوار، ملکآباد، گناباد و چناران نیز اجرا میشود. زائران میتوانند در مسیر حرکت به مشهد، در این شهرها استراحت کنند و با آمادگی بیشتری به حرم مطهر مشرف شوند. فهرست مساجد مشارکتکننده از طریق سامانه قرارگاه در دسترس است.
به گفته احمدنیا، امسال برنامه گسترده اطعام نیز در این طرح اجرا میشود. علاوه بر توزیع غذا در مساجد، شش قرارگاه اقماری برای پشتیبانی از مساجدی که امکان پخت غذا ندارند فعال شده است. پیشبینی میشود در سه روز پایانی ماه صفر، روزانه بیش از ۵۰ هزار پرس غذا در وعدههای ناهار و شام توزیع شود؛ رقمی که در کنار آمار سالانه بیش از ۸۰۰ هزار پرس غذای رایگان قرار میگیرد.
او همچنین از خدمات حملونقل رایگان برای زائران و برنامههای فرهنگی از جمله پخش مجموعه تلویزیونی هممحلهای امامرضا(ع) از شبکه استانی خبر داد. این مجموعه در ۱۰ قسمت هر روز ساعت ۱۹ و بازپخش آن ساعت ۱۳ روز بعد روی آنتن میرود.
احمدنیا تأکید کرد: هدف این طرح انعکاس فرهنگ مهماننوازی مردم خراسان و مشهد در میزبانی زائران امامرضا(ع) است تا این سنت زیبا بیشازپیش ترویج یابد.
