وزیر کشور: مساله زیارت و مشهدالرضا(ع) ملی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسکندر مؤمنی در دیدار با تولیت آستان قدس رضوی به تمهیدات وزارتخانه متبوع خود برای ایام دهه پایانی ماه صفر اشاره و خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از پایان مراسم اربعین، موضوع آمادگی و برنامهریزی برای سفر زائران در دهه پایانی ماه صفر به مشهد مقدس در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس تجربه تراکم حضور زائران معمولاً در چهار روز پایانی این دهه رخ میدهد. پیشبینیها نشان میدهد که امسال به دلیل نحوه قرارگیری تعطیلات، با افزایش چشمگیر شمار زائران نسبت به سال گذشته مواجه خواهیم بود.
وزیرکشور گفت: با توجه به گستره ملی مناسبت دهه پایانی ماه صفر و حضور قابل توجه زائران در مشهد، لازم است برنامهریزیها و اقدامات اجرایی نیز در سطح ملی صورت گیرد.
مومنی با اشاره به آمادگی خوب استانداری خراسان رضوی برای میزبانی از زائران، گفت: با این حال کمبودهایی که وجود دارد از طریق کمک استانهای معین جبران خواهد شد. یکی از اهداف اصلی برای سال جاری و سالهای آینده، ایجاد پیوستگی و هماهنگی میان برنامهریزی مراسم اربعین و دهه آخر صفر است.
وزیر کشور تأکید کرد: زیرساختهای شهری مشهد مقدس، اگرچه پاسخگوی نیازهای مجاورین هست، اما توان پوشش نیازهای جمعیت عظیم زائران را ندارد.
وی یادآور شد: بر اساس آمارهای موجود، هر ایرانی بهطور متوسط هر سه سال یکبار به مشهد مشرف میشود؛ به عبارتی، طی یک دوره سهساله، کل جمعیت کشور به این شهر سفر میکنند و طبیعی است که زیرساختها و ظرفیتهای موجود پاسخگوی نیازها این جمعیت قابل توجه نباشد.
