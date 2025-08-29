به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای برگزاری کنگره سرداران ۸۰۰۰ شهید استان گیلان و همزمان با سالروز شهادت یازدهمین امام شیعیان حضرت امام حسن عسگری(ع)، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «بزرگداشت اسوه‌های علم و ایثار» و محوریت تکریم شهدای روحانی، علما و ائمه جمعه فقید شهرستان رودسر برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی روز دوشنبه دهم شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵:۳۰ در مسجد صاحب‌الزمان(عج) رحیم‌آباد شهرستان رودسر برپا خواهد شد و جمعی از خانواده‌های شهدا، ایثارگران، طلاب، روحانیون و عموم مردم مؤمن و ولایتمدار این خطه در آن حضور خواهند یافت.

سخنران اصلی این مراسم آیت‌الله «سید احمد خاتمی»، عضو مجلس خبرگان رهبری و خطیب نام‌آشنای کشور است که با موضوع نقش علمای دینی و شهدای روحانی در اعتلای انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های دینی به ایراد سخن خواهد پرداخت.

همچنین در بخش مرثیه‌سرایی و مداحی، «حسن شالبافان» از مداحان برجسته و شناخته‌شده کشور که از قم به این مراسم دعوت شده است، با نوای خود فضای معنوی این آیین را عطرآگین خواهد کرد.

برپایی این مراسم در قالب کنگره سرداران ۸۰۰۰ شهید گیلان نشانگر جایگاه ویژه شهدای روحانی و عالمان دینی در دفاع مقدس و استمرار نهضت اسلامی است؛ چرا که روحانیت متعهد در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره در خط مقدم جهاد علمی، فرهنگی و نظامی قرار داشته است.

یاد و خاطره ائمه جمعه فقید شهرستان رودسر نیز در این برنامه گرامی داشته خواهد شد؛ بزرگانی که در طول عمر پربرکت خود، منشأ خدمات ارزنده دینی و فرهنگی برای مردم بوده و با روحیه انقلابی خود نقش مهمی در هدایت جامعه ایفا کردند.

این آیین مذهبی و فرهنگی فرصتی برای بازخوانی نقش بی‌بدیل علما و روحانیون شهید و فقید در پاسداشت دین و میهن خواهد بود و در کنار آن بستری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت میان نسل جوان و استمرار مسیر نورانی شهدا فراهم می‌سازد.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴