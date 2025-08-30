به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد که در محل استقرار خبرنگاران مقابل شورای امنیت، در جمع خبرنگاران بیانیه کشورمان را قرائت می‌کرد، گفت: همان‌گونه که مستحضرید، روز گذشته وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و توسل به آنچه به‌اصطلاح فرایند اعلام بازگشت خودکار تحریم‌ها خوانده می‌شود، صرفاً در پی باج‌خواهی از ایران و اِعمال فشار سیاسی برآمدند.

امیرسعید ایروانی گفت: همزمان، فرانسه و بریتانیا نیز درخواست برگزاری نشست غیرعلنی شورا را مطرح کردند تا این اقدام غیرقانونی و با انگیزه سیاسی را توجیه کرده و شورا را علیه ایران به ابزاری در خدمت مقاصد خود بدل سازند. این نشست به‌تازگی پایان یافت.

وی افزود: پیش از برگزاری نشست مزبور، نمایندگان سه کشور اروپایی با حضور در این‌جا و در حالی که چشمان خود را بر قصور خود و عدم پایبندی‌های اساسی‌شان نسبت به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بسته بودند، بار دیگر اتهامات بی‌اساس را تکرار کردند. این نیز تلاش مذبوحانه و فریبکارانه دیگری برای تحریف واقعیات موجود و مشروعیت‌بخشی به اقدامات سیاسی‌شان بود.

نماینده کشورمان در این چارچوب، پیرامون موضع جمهوری اسلامی ایران نکاتی را ارائه کرد:

• جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اقدام غیرقانونی فرانسه، آلمان و بریتانیا مبنی بر اعلام آغاز فرایند اسنپ‌بک مردود دانسته و آن را محکوم می‌نماید.

• این اقدام، سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام را دور زده است.

• این تلاشی غیرقانونی برای احیای قطعنامه‌های ملغی است و صراحتاً ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ می‌باشد.

• سه کشور اروپایی فاقد هرگونه جایگاه حقوقی یا اخلاقی برای توسل به آنچه «بازگشت خودکار تحریم‌ها» خوانده می‌شود، هستند.

• اعلام آغاز فرایند اسنپ‌بک توسط آنان از اساس باطل و بی‌اعتبار است.

• سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام فرایندی مرحله‌به‌مرحله است.

• این سازوکار دقیقاً به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده طرف‌هایی مانند سه کشور اروپایی طراحی شد که خود به تعهداتشان پایبند نبوده‌اند.

• برخی از اعضای شورا، از جمله چین و روسیه، تأیید کرده‌اند که سه کشور اروپایی رویه صحیح را رعایت نکرده‌اند.

• این اقدامی معیوب و سیاسی علیه ایران است.

• سه کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا نخستین ناقضان برجام بوده‌اند؛ آنان اکنون نمی‌توانند مدعی حسن نیت شوند.

• جمهوری اسلامی ایران همواره به شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی به‌عنوان هماهنگ‌کننده برجام، موارد متعدد قصور و عدم پایبندی اساسی ایالات متحده و سه کشور اروپایی طی سال‌های گذشته را اطلاع داده است. این نقض‌های فاحش برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور کامل مستند شده است.

• اقدامات جبرانی ایران تدریجی، متناسب و کاملاً قانونی بوده است.

• اقدام سه کشور اروپایی تحریف واقعیت است؛ متخلف را پاداش می‌دهد و قربانی را مجازات می‌کند.

• وضعیت روشن است: ایالات متحده از برجام خارج شد. اتحادیه اروپایی و سه کشور اروپایی از ایفای تعهدات خود بازماندند. حتی تحریم‌های جدید و غیرقانونی نیز اعمال کردند.

• ایران حداکثر خویشتنداری را نشان داد. در مذاکرات مشارکت کرد. به دیپلماسی پایبند ماند. شکست گفت‌وگوها ناشی از رفتار ایالات متحده و سه کشور اروپایی بود، نه ایران.

• در حالی که ایران مشغول پیگیری دیپلماسی بود، تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ما مورد حمله قرار گرفت. این تجاوز با حمایت ایالات متحده و با توجیه سه کشور اروپایی همراه شد.

• با این حال، ایران از دیپلماسی دست نکشید. ما همچنان به تعامل با سه کشور اروپایی و آژانس ادامه دادیم. ما همچنان دست خود را برای مذاکرات عادلانه درازکرده‌ایم.

• تلاش بی‌پروا برای توسل به آنچه به‌اصطلاح «بازگشت خودکار تحریم‌ها» خوانده می‌شود، این تلاش‌ها را تضعیف می‌کند.

• این اقدام با واکنش قاطع و متناسب مواجه خواهد شد.

• ‌ ایران آماده است با اعضایی که به دیپلماسی، عدالت و صلح پایبندند، به‌طور سازنده همکاری نماید.

• ایران به دیپلماسی متعهد است، اما هرگز تحت تهدید یا اجبار مذاکره نخواهد کرد.

• روش‌های فشار برای تحمیل دیکته‌ها طراحی شده‌اند، نه برای حل مسائل و ایران هرگز در برابر آن‌ها تسلیم نخواهد شد.

• ما بر این باوریم که قطعنامه ۲۲۳۱ باید مطابق با مفاد اصیل خود و بدون دستکاری سیاسی اجرا شود.

• ‌ ایران همچنان بر دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و تعامل بین‌المللی پایبند است، اما حقوق خود را قاطعانه پاس خواهد داشت.

• شورای امنیت نباید اجازه دهد توسط ناقضان قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

• تصمیم بی‌پروای سه کشور اروپایی همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف کرده و تشدیدی بیهوده و تحریک‌آمیز محسوب می‌گردد. اگر چنین اقدامی مهار نگردد، مسیری که سه کشور اروپایی در پیش گرفته‌اند به‌شدت اعتبار و یکپارچگی شورای امنیت را آسیب زده و صلح و امنیت بین‌المللی را در معرض خطری جدی قرار خواهد داد.

• ما از تمامی اعضای مسئول شورای امنیت می‌خواهیم که از حاکمیت قانون دفاع کنند و این تلاش غیرقانونی، بی‌اساس و با انگیزه سیاسی سه کشور اروپایی برای بازاعمال قطعنامه‌های منسوخ را قاطعانه مردود بشمارند.

• ما از اختصاص زمان بیشتر به دیپلماسی برای دستیابی به تفاهم و توافقی جدید حمایت می‌کنیم.

• پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید فنی کوتاه‌مدت قطعنامه ۲۲۳۱ گامی عملی در این مسیر است.

• مع‌الوصف، سه کشور اروپایی طرح تمدیدی را مطرح کرده‌اند که مملو از پیش‌شرط‌های غیرواقع‌بینانه است.

• این اقدامی ریاکارانه است؛ آنان شرایطی را مطالبه می‌کنند که باید نتیجه مذاکرات باشد، نه نقطه آغاز آن، و خود به‌خوبی می‌دانند که این مطالبات قابل تحقق نیست.

• اگر واقعاً صادق‌ هستند، باید به این بازی دوگانه پایان داده و از تمدید فنی کوتاه‌مدت و بدون قید و شرط قطعنامه ۲۲۳۱ حمایت نمایند.

• اکنون این مسئولیت بر عهده شورای امنیت است که در این خصوص تصمیم‌گیری نماید.

