عراقچی: تردیدهای عمیقی نسبت به نیت واقعی تروئیکای اروپایی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «پیتر سیارتو» وزیر خارجه مجارستان، در گفتگویی تلفنی که به مناسبت صدمین سالگرد روابط دو کشور انجام شد، یک قرن مناسبات دوستانه و غنی میان دو ملت را گرامی داشتند و بر استمرار و تقویت آن در ابعاد مختلف تاکید کردند.
وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان ضمن تبریک صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور ایران-مجارستان، بر رویکرد دولت مجارستان برای توسعه همهجانبه روابط با ایران تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز با تاکید بر عزم ایران برای استمرار و تقویت روابط با همه کشورها بر مبنای احترام و منافع متقابل، روابط ایران-مجارستان را مهم و دارای ظرفیتهای فراوان برای گسترش بیش از پیش دانستند.
طرفین در این تماس همچنین به تبادل نظر درباره مسائل منطقهای و تحولات بینالمللی پرداختند.
وزیر امور خارجه کشورمان با هشدار نسبت به تبعات اقدام غیرقانونی، ناموجه و غیرمسئولانه سه کشور اروپایی برای اعمال فشار علیه ملت ایران از طریق تهدید به بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت سازمان ملل، و تاکید بر حق ایران برای پاسخ مقتضی، خاطرنشان کرد که این اقدام اعتبار و جایگاه اروپا بهعنوان یک طرف مذاکراتی را به شدت مخدوش کرده و تردیدهای عمیقی نسبت به نیت واقعی این کشورها ایجاد کرده است.
