تروئیکای اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرد/ ایران: پاسخ مناسب خواهیم داد

فرانسه، بریتانیا و آلمان امروز پنجشنبه مکانیسمی را فعال کردند که امکان بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را فراهم میسازد. این اقدام با ادعای عدم پایبندی ایران به تعهداتش» در زمینه برنامه هستهای صورت گرفته است و قرار است شورای امنیت سازمان ملل فردا جلسهای اضطراری و غیرعلنی برای بررسی این پرونده برگزار کند.
سه کشور اروپایی در نامهای رسمی به شورای امنیت اعلام کردهاند که بر اساس شواهد عملی، گروه E3 معتقد است ایران به تعهدات خود طبق توافق هستهای ۲۰۱۵ پایبند نیست و به همین دلیل به مکانیسم ماشه متوسل شدهاند. این مکانیسم ۳۰ روز فرصت میدهد تا پیش از بازگرداندن مجموعهای از تحریمهایی که ده سال پیش تعلیق شده بودند.
وزرای خارجه فرانسه (ژان نوئل بارو)، انگلیس (دیوید لامی) و آلمان (یوهان فادفول) در این نامه تأکید کردند که در طول این ۳۰ روز تلاش خواهند کرد تا راهحلی دیپلماتیک بیابند و از بازگشت تحریمها جلوگیری کنند.
بارو در توضیح این تصمیم گفت: نباید اجازه داد که تنشهای هستهای ایران بیشتر شود.
این اقدام در حالی صورت گرفته که دیپلماسی میان ایران و غرب بهویژه پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران در وضعیت رکود قرار دارد. مذاکرات میان تهران و واشنگتن به بنبست رسیده و همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی کاهش یافته است. همچنین گفتوگوهای اخیر میان ایران و اروپا نیز بدون نتیجه ماندهاند.
واکنش ایران: اقدام غیرقانونی و غیرموجه
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با همتایان فرانسوی، انگلیسی و آلمانی، این اقدام را غیرقانونی و غیرموجه خواند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران پاسخ مناسبی برای دفاع از حقوق و منافع ملی خود خواهد داد.
در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است که عراقچی ابراز امیدواری کرده کشورهای اروپایی با درک واقعیتهای موجود، این تصمیم اشتباه را در روزهای آینده اصلاح کنند.
در همین راستا، منابع دیپلماتیک گفتهاند که شورای امنیت سازمان ملل فردا جمعه ساعت ۱۰ صبح (۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ) جلسهای اضطراری و غیرعلنی برای بررسی برنامه هستهای ایران برگزار خواهد کرد. این جلسه به درخواست فرانسه و انگلیس تشکیل میشود.
استقبال اسرائیل از تصمیم تروئیکا
اسرائیل از اقدام سه کشور اروپایی استقبال کرده و آن را گامی مهم توصیف کرده است. «دانی دانون» سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در بیانیهای گفت: کشورهای جهان به جنگ علیه محور شر میپیوندند. این گام مهمی برای توقف برنامه هستهای ایران و افزایش فشار بر رژیم تهران است.
