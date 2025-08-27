به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهار دیپلمات اعلام کردند که احتمال دارد کشورهای تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) فردا پنجشنبه روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را آغاز کنند. با این حال، این کشورها امیدوارند که ایران ظرف ۳۰ روز تعهداتی درباره برنامه هستهای خود ارائه دهد که آنها را متقاعد به تعویق اقدامات عملی کند.
در همین راستا، سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز چهارشنبه اعلام کرد که فرانسه، انگلیس و آلمان همچنان آماده فعالسازی سازوکار بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل هستند. این موضع پس از نشست سهجانبه با ایران در ژنو در روز سهشنبه اتخاذ شد؛ نشستی که با هدف احیای تلاشهای دیپلماتیک درباره برنامه هستهای ایران برگزار شد.
سخنگوی آلمانی در کنفرانس خبری افزود که با وجود عدم دستیابی به نتیجه قطعی در مذاکرات، گزینه بازگرداندن تحریمها همچنان روی میز است، اما سه کشور اروپایی به تلاش برای یافتن راهحل دیپلماتیک ادامه خواهند داد.
تعهد ایران به دیپلماسی
«کاظم غریبآبادی» معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز سهشنبه بر پایبندی کشورش به دیپلماسی و راهحلی سودمند برای طرفین تأکید کرد و گفت که اکنون زمان آن رسیده که تروئیکای اروپا و شورای امنیت تصمیمی درست اتخاذ کنند.
او افزود که طرفین دیدگاههای خود را درباره قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بررسی کردند؛ قطعنامهای که از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرتهای جهانی حمایت میکند.
نشست ژنو به بررسی درخواستهای غرب برای ازسرگیری بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سایتهای هستهای ایران اختصاص داشت و هدف آن احیای مسیر دیپلماتیک برای دستیابی به توافق یا مواجهه با بازگشت تحریمهایی بود که طبق توافق ۲۰۱۵ لغو شده بودند
ضربالاجل و بازگشت بازرسان
اوایل امسال، کشورهای اروپایی با آمریکا توافق کردند که اگر ایران تا پایان ماه آگوست به شروط مشخصی پاسخ ندهد، سازوکار ماشه فعال شود. این شروط شامل ازسرگیری مذاکرات با آمریکا، اجازه دسترسی بازرسان آژانس به سایتهای هستهای ایران، و روشن شدن وضعیت بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا بود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، امروز چهارشنبه اعلام کرد که بازرسان آژانس پس از غیبت بیش از ۷ هفتهای به ایران بازگشتهاند و قصد دارند فعالیتهای خود را از سر بگیرند.
در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که ورود بازرسان آژانس به کشور با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده و هدف آن نظارت بر فرآیند تعویض سوخت در نیروگاه بوشهر بوده است.
وی تأکید کرد که برخلاف ادعای برخی از نمایندگان، قانون مصوب مجلس نقض نشده است. طبق این قانون، همکاری با آژانس منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی است و همه درخواستهای آژانس باید به این شورا ارجاع داده شود.
با این حال، برخی نمایندگان مجلس ایران امروز چهارشنبه نسبت به اجازه بازرسی در نیروگاه بوشهر و مرکز تحقیقات تهران اعتراض کردند و آن را مغایر با قانون مصوب مجلس دانستند. این قانون که در ۲۶ ژوئن تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، دولت را موظف میکند که از ورود بازرسان آژانس جلوگیری کرده و تمامی فعالیتهای بازرسی را تعلیق کند. ایران آژانس انرژی اتمی را به مشارکت در فعالیتهای جاسوسی و فراهم کردن زمینه حملات اسرائیل و آمریکا متهم کرده است.
