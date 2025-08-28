به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تهدید اروپا برای آغاز روند مکانیسم ماشه گفت: اروپاییها ۷ سال است که برجام را اجرا نمیکنند. هرچند که آنها با کمال پرویی و گستاخی میگویند که ما اجرا میکنیم، اما ما گفتیم که اگر در حال اجرای برجام هستید، گزارشی به ما بدهید که چه کاری انجام دادید.
وی افزود: این شاخصها و اطلاعاتی که ما داریم حاکی از این است که اروپا نه تنها برجام را اجرا نکرده بلکه حتی تحریمهای جدیدی هم وضع کرد که آخرین آن چندماه قبل علیه کشتیرانی و صنعت هوایی ما بود.
غریب آبادی ادامه داد: از سوی دیگر این موضوع را برای طرف های اروپایی روشن کردیم که اگر بخواهند از این موضوع سواستفاده بکنند و به حسن نیت و تعاملاتی که ایران کرده و توجه ویژهای که به حل موضوع دارد بخواهند بی اعتنایی کنند و فرآیند اسنپبک را آغاز کنند، طبیعتا ایران هم واکنش لازم را انجام خواهد داد. از جمله اگر اینها نامه را بفرستند ایران اقدام ویژهای و یا هشدار و نامهای را به شورای امنیت خواهد فرستاد.
وی تصریح کرد: همچنین به آنها اعلام کردیم که اگر این اقدام صورت بگیرد ما اکنون مسیر تعاملی که با آژانس بین المللی انرژی اتمی باز کردیم این مسیر هم کاملا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و متوقف خواهد شد.
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: دیگر مفهومی ندارد که آنان دنبال اسنپبک بروند و ایران بخواهد به روند تعاملی ادامه دهد. این را هم گفتیم که اگر چنین اتفاقی بیافتد اروپا خودش را از صحنه دیپلماتیک و گفتگوها با ایران حذف خواهد کرد.
