هشدار سفیر ایران به مقامات انگلیس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید علی موسوی پس از دیدار با ریچارد ژان در زندان «فرانکلند» در شهر دورهام انگلیس گفت: لازم است مقامات انگلیسی در اسرع وقت نسبت به درمان فوری، بستری در بیمارستان و فراهم‌سازی مقدمات بازگشت وی به ایران اقدام کنند.

سفیر کشورمان دیروز پس از دیدار با ژان هشدار داد که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند جان این هموطن ایرانی را به خطر اندازد و مسئولیت آن بر عهده دولت پذیرنده خواهد بود.

سفارت کشورمان در لندن اعلام کرد این ملاقات در چارچوب پیگیری‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت و دفاع از حقوق اتباع خود در خارج از کشور انجام شد.

ریچارد ژان بیش از بیست سال است که در انگلستان در حبس به سر می‌برد. او و خانواده اش بیش از دو دهه است که همواره بر تمایل خود برای بازگشت آقای ژان به کشورمان تاکید کرده‌اند، اما تاکنون، برغم سیاست‌های وزارت دادگستری انگلیس برای باز گرداندن افراد زندانی به کشورهای متبوعشان، به این خواسته آنان توجهی نکرده است.

بنا بر اعلام سفارت کشورمان در انگلستان، متاسفانه در سال‌های اخیر، ریچارد ژان به بیماری‌های مختلف جسمی مبتلا شده و شرایط جسمانی‌اش وخیم شده است. با این وجود، از حق درمان واقعی و بستری شدن در بیمارستان محروم مانده و مراقبت‌های حداقلی در زندان داشته است.

در جریان این ملاقات، سفیر کشورمان با ابراز نگرانی جدی نسبت به شرایط بیماری این هموطن ایرانی، تأکید کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، دفاع و حمایت از حقوق ایرانیان در خارج از کشور را به عنوان مهم‌ترین وظیفه قانونی خود می‌داند و از تمامی ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی برای پیگیری پرونده ریچارد ژان استفاده خواهد کرد.

