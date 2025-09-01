برپایی پنج غرفه لشکر عملیاتی ۱۶ قدس در نمایشگاه کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان

«عارف متقی»، مسئول غرفه لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان در نمایشگاه «روایت پرچمداران» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - استان گیلان، با اشاره به حضور این لشکر در نمایشگاه جانبی دومین کنگره ملی سرداران، امیران و هشت هزار شهید استان گیلان گفت: لشکر عملیاتی قدس با راه‌اندازی پنج غرفه تلاش کرده گوشه‌ای از مجاهدت‌ها و خدمات خود را به نمایش بگذارد.

وی تصریح کرد: غرفه نخست با موضوع تأسیس لشکر و دفاع مقدس به تاریخچه شکل‌گیری و نقش‌آفرینی لشکر ۱۶ قدس در دوران هشت سال دفاع مقدس می‌پردازد.

متقی ادامه داد: غرفه دوم به مرزبانی شمال‌غرب و جنوب‌شرق اختصاص دارد و در این بخش خدمات و ایثارگری‌های رزمندگان لشکر که امروز نیز در مناطق مرزی شمال‌غرب کشور در حال پاسداری از خاک میهن هستند، معرفی می‌شود.

مسئول غرفه لشکر ۱۶ قدس در نمایشگاه «روایت پرچمداران» افزود: غرفه سوم، «مردم‌یاری» نام دارد و فعالیت‌های لشکر در کمک‌رسانی به مردم در بحران‌ها را بازنمایی می‌کند؛ از جمله حضور در عرصه مقابله با کرونا، ساخت بیمارستان‌های صحرایی، کمک در سیل و زلزله و همچنین ساخت مسکن محرومان.

وی خاطرنشان کرد: غرفه چهارم با عنوان «جبهه مقاومت» به معرفی نقش‌آفرینی رزمندگان لشکر در جبهه‌های مقاومت اسلامی می‌پردازد. عملیات‌های شاخصی همچون آزادسازی شهرهای نُبُل و الزهرا در سوریه، نبردهای حلب و حضور در منطقه البوکمال از جمله مواردی است که در این غرفه بازنمایی شده است.

متقی اضافه کرد: غرفه پنجم «ظهور» نام دارد که تمامی تلاش‌ها و مجاهدت‌ها را به آرمان نهایی یعنی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) منتسب می‌کند. در این غرفه یاد و خاطره فرماندهان شهید لشکر همچون شهید همدانی، سردار شهید زاهدی و شهید حق‌بین گرامی داشته شده و تمثال مبارک این فرماندهان نصب شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله این اقدام بتواند گوشه‌ای از زحمات و مجاهدت‌های رزمندگان و فرماندهان لشکر عملیاتی ۱۶ قدس را به نمایش بگذارد و ادای دینی به شهدای عزیز باشد.

