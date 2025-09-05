گیلان سومین استان دارای امامزادگان متبرک کشور

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «اسماعیل تدینی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان روز جمعه، 14 شهریور 1404 در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه رشت با تأکید بر سه وظیفه مهم سازمان اوقاف گفت: ما مدیریت امامزادگان کشور را بر عهده داریم و در استان گیلان بیش از 940 امامزاده و بقعه متبرک وجود دارد که به عنوان سومین استان دارای اماکن متبرکه کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان اوقاف، حفظ و حراست از موقوفات است که علاوه بر تکلیف قانونی، یک وظیفه شرعی و دینی نیز به شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام تدینی با اشاره به تثبیت مالکیت بیش از صد هزار قطعه زمین موقوفه در استان اظهار داشت: برخی افراد بدون مراجعه به ادارات مربوطه اقدام به نقل و انتقال غیرقانونی املاک موقوفه می‌کنند که این موضوع خسارات زیادی به همراه داشته است لذا با کمک ۲۰ وکیل و کارشناسان حقوقی، بیش از ۴۰۰ پرونده قضائی در این زمینه در حال پیگیری است.

وی همچنین تأکید کرد: مردم باید هنگام خرید یا معامله زمین، ابتدا به اداره اوقاف مراجعه کنند تا از صحت مالکیت اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان درباره وظایف دیگر سازمان گفت: علاوه بر حفظ و حراست، سازمان در حوزه سرمایه‌گذاری و اجاره دادن موقوفات برای هزینه‌کرد در امور خیر و فرهنگی فعالیت دارد.

وی اضافه کرد: تمامی درآمدها صرف هزینه‌های جاری اماکن متبرکه و برنامه‌های فرهنگی در سطح استان می‌شود و هیچ مبلغی به مرکز منتقل نمی‌گردد.

حجت‌الاسلام تدینی به حمایت سازمان از برگزاری مسابقات قرآنی تا سطح بین‌المللی و تهیه بسته‌های آموزشی و کمک‌های فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: امسال هزاران بسته تحصیلی و فرهنگی در شهرستان‌ها توزیع شده است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای ۱۷ شهریور و تأکید بر اهمیت حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی گفت: حادثه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بود که مسیر پیروزی را هموار کرد. یاد و خاطره شهدای عزیز انقلاب و دفاع مقدس را گرامی می‌داریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با قدردانی از همراهی مدیرکل سازمان و دیگر مسئولان، از همه مردم و واقفین خواست تا همچنان با نیت خالص در راه خداوند گام بردارند.

