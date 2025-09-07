سروده «سیدعبدالله حسینی» در مدح امام جعفر صادق علیه السلام

خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی:

«حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالله حسینی» رئیس مرکز اسلامی آفریقای جنوبی، قطعه شعری را در وصف بنیانگذار مکتب تشیع، شیخ الائمه الشامخه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سروده است که به خوانندگان ابنا تقدیم می شود:

مطلع این شعر را سال‌ها قبل سروده بودم و همیشه زمزمه می‌کردم. امشب هم همینطور که مطلع را از ذهنم می‌گذراندم آرزو کردم ای‌کاش این بیت را ادامه دهم و عرض ارادتی به محضر مطهر امام جعفر صادق علیه السلام داشته باشم.

و بلافاصله این حاجت برآورده شد و خود حضرت این قصیده صادقیه را بمن عیدی داد. این عیدی نغز و نو و تر و تازه را با همه شما عاشقان امام راستی ها تقسیم می‌کنم.

بریز از صدقم ابریقی بنام جعفر صادق

مرا سیراب کن امشب زجام جعفر صادق

چراغ روشن راهی، مرا آگاه میخواهی

که ایمان است و آگاهی پیام جعفر صادق

فرودش آور از اوج الوهیت و در حقش

بگو هرْ آنچه خواهی از مقام جعفر صادق

امامان چهارِ اهل سنت راست او استاد

همه مستند از فیض کلام جعفر صادق

تمام دفتر فقه است، سر تا پای، مشحون از

حلال جعفر صادق حرام جعفر صادق

سنن را بود احیاگر رحیل مشی پیغمبر

قوام سنت اطهر قیام جعفر صادق

ترا کافی است این مفخر که زد بر آسمانها سر

لوای شرع پیغمبر ز بام جعفر صادق

شکوه شیعهِ شیخ الائمه از شموخ اوست

که نشر راستی بود اهتمام جعفر صادق

هزاران تشنه از سر چشمه فیضش شده سیراب

مُفَضٌَل مستفیض از بار عام جعفر صادق

چه بسیارند شاگردان او در عرش هم بر پاست

کلاس درس عرفان امام جعفر صادق

شمیمت کرده ای شافی هزاران بُشر را حافی

که باشد بر بشر کافی هشام جعفر صادق

نگاهش اِنس را فانوس پر از او چار اقیانوس

بغربت مانده است افسوس پیام جعفر صادق

هزار عِنوان بصری بهره مند از فیض تدریسش

دوصد بِن حَنْظَلَه مست از مرام جعفر صادق

کلینی از تلامیذش خمینی نجل شب خیزش‌

که باشد از نجف تا قم دوام جعفر صادق

به نسل زندگی سازش به رهپویان سربازش

به شاگردان ممتازش سلام جعفر صادق

درختان را بقول مرد گرمارود دارم دوست

که‌ بر پا ایستد با احترام جعفر صادق

رئیس مذهب عشق است فقیه مکتب عشق است

شراب مشرب عشق است تمام جعفر صادق

تشیع چیست یک رویا که در هر نقطه دنیا

بزودی می‌شود برپا نظام جعفر صادق

تشیع را چنان کرده است سرزنده که با قدرت

برآرد تیغ، مهدی از نیام جعفر صادق

تعالیم درخشانش زمین را فتح خواهد کرد

جهانگیر است راه سرخفام جعفر صادق

چنان نوشاند مارا می که منه کل شیء حی.

جهان مست است از شرب مدام جعفر صادق

فدای نام مظلومش که کردند آه مسمومش

شرر افکند شب آخر بکام جعفر صادق

بیا ای صبح پیروزی که تو خورشید شب سوزی

بگیر از این شب شوم انتقام جعفر صادق

خطیب شهر پیغمیر گل طه شده پرپر

بخوان یک خطبه خونین بنام جعفر صادق

من از سر مستی شامانه منصور فهمیدم

که کم از شام زینب نیست شام جعفر صادق

ابی عبدِالٌَهِ جعفر شکوه مسجد و منبر

منم عبدِالٌَهِ احقر غلام جعفر صادق

سید عبدالله حسینی

ژوهانسبورگ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

