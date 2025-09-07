کتاب «آیات حکومت در قرآن کریم» در شهر قم رونمایی شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی کتاب «آیات حکومت در قرآن کریم» با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور و جمعی از اساتید و علماء و طلاب در سالن همایش فقاهت مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدقاسمی مسول گروه فقه سیاسی در سخنانی ضمن تبریک ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) به معرفی کتاب پرداخت.

معرفی کتاب «آیات حکومت در قرآن کریم »

سخن به گزافه نیست اگر گفته شود که اولین مسأله در حوزه مباحث فقه سیاسی، زدودن انگاره جدایی دین از سیاست است. اگر چه عینیت دین و سیاست بدیهی و غیر قابل انکار است، اما غبار شبهات مطرح حول ارتباط دین و سیاست، انگاره جدایی دین و سیاست را -برای آنان که کمتر با دین و مباحث دین آشنایی دارند-، پدیده آورده است. انگاره ای که به تبع اندیشمندان دین ستیز غرب از سوی برخی روشن¬فکران مسلمان بها یافته و ترویج می گردد. بنابراین برای ورود به مباحث فقه سیاسی زدودن این غبار و روشن ساختن عینیت دین و سیاست، ضروری می نماید. کتاب آیات الحکومه با استناد به آیات قرآن، تلاشی برای اثبات این مهم است.

آیات الحکومه از معدود آثاری است که متمرکز بر یک موضوع واحد -یعنی اثبات حکومت دینی- نگارش یافته است. این کتاب تجمیع مباحث خارج فقه سیاسی استاد معظم آیت الله شیخ جواد فاضل لنکرانی در هشت فصل و حول سه محور است. محور اول ضمن تشریح مفاهیم حکومت، فقه سیاسی، فقه الحکومه، تقسیمات فقه، نظریه الاسلام هو الحکومه را که از سوی امام خمینی رضوان الله علیه در کتاب البیع مطرح شده را تبیین و توضیح می دهد. این نظریه بر عینیت و حدت اسلام و حکومت تأکید دارد. محور دومِ کتاب، آیاتی مانند آیه ۱۳ سوره شوری، ۶۶ مائده، آیات وجوب اطاعت مطلق از انبیاء و... را که مستقیما مثبت نظریه الاسلام هو الحکومه می باشد، را به بحث می گذارد. محور سوم آیاتی مانند آیات ۱۹۳ بقره، ۲۲ یوسف، ۲۴۷ و ۲۴۷ بقره، آیات جهاد و... را که غیر مستقیم و به دلالت التزامی حاکی از ضرورت حکومت دینی است، به بحث می گذارد.

