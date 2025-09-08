قدردانی سیدعمار حکیم از خدمات آستان قدس رضوی به زائران عراقی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق، در جریان سفر خود به ایران با «حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی»، تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف بر اهمیت تعمیق روابط فرهنگی و مذهبی میان ایران و عراق و نقش زیارت عتبات عالیات و حرم مطهر رضوی در تقویت پیوندهای دینی و اجتماعی دو ملت تأکید کردند.

حکیم با قدردانی از خدمات آستان قدس رضوی به زائران عراقی، این همکاری‌ها را زمینه‌ساز تحکیم وحدت اسلامی و وحدت میان ملت عراق و ایران دانست.

حجت الاسلام والمسلمین مروی نیز با اشاره به مشترکات عمیق میان دو کشور، بر استمرار ارتباطات و همکاری‌های متقابل فرهنگی و مذهبی تأکید کرد.

