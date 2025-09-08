به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و جمعی از علمای جهان اسلام امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در سالن اجلاس سران آغاز شد.
در این کنفرانس بیش از ۸۰ مهمان بینالمللی و ۲۱۰ مهمان داخلی حضور دارند. همچنین ۱۴۸ مقاله از میان ۳۹۲ مقاله ارسالی برای ارائه در کنفرانس پذیرفته شده است.
این کنفرانس به مدت ۳ روز از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با شعار «نبی رحمت و امت واحده» برگزار میشود.
بیش از ۲۱۰ نفر از سراسر کشور به عنوان مهمان داخلی در این همایش حضور دارند. همچنین بهصورت ویژه، بیش از ۸۰ تن از علما، مفتیان اعظم، روسای جمهور، معاونین و روسای سازمانهای بزرگ اسلامی، روسای احزاب اسلامی، نخستوزیران و وزرای اسبق کشورهای اسلامی بهعنوان مهمانان بینالمللی دعوت شدهاند.
در این کنفرانس پیام مراجع عظام تقلید از جمله آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله جوادی آملی قرائت خواهد شد.
همچنین از مجموعه کتابهای تقریبی و یادبود کعبه رونمایی خواهد شد.
..............................
پایان پیام/ 167
سیونهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با حضور رئیسجمهور و جمعی از علما و اندیشمندان جهان اسلام آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و جمعی از علمای جهان اسلام امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در سالن اجلاس سران آغاز شد.
نظر شما