تاکید حکیم و ولایتی بر همکاری مشترک در زمینه تحقق ثبات در منطقه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق و عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در جریان سفر خود به تهران با «علی‌اکبر ولایتی»، مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) دیدار و رایزنی کرد.

در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت همگرایی کشورهای اسلامی در برابر تهدیدات مشترک و شکست‌ طرح‌های رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه شکست طرح اسرائیل بزرگ و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کردند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به جایگاه محوری ایران در معادلات منطقه‌ای، تقویت همکاری‌های بغداد و تهران را در راستای منافع ملت‌های دو کشور و ثبات منطقه ضروری دانست.

