به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در جریان سفر خود به قم با آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین بر اهمیت تقویت همکاری‌های دینی و علمی میان حوزه‌های علمیه ایران و عراق تأکید کردند و نقش عالمان دین در گسترش معارف اهل بیت (ع) و هدایت جامعه اسلامی را مورد توجه قرار دادند.

حکیم همچنین با اشاره به برگزاری زیارت باشکوه اربعین، این رویداد را جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت‌های ایران و عراق و زمینه‌ای برای تحکیم روابط فرهنگی و مذهبی دو کشور برشمرد.

