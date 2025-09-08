نوری المالکی: ائتلاف دولت قانون، با تأخیر در برگزاری انتخابات مخالف است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، امروز دوشنبه در تجمع عشایری در استان بابل تأکید کرد که این ائتلاف با هرگونه تأخیر در برگزاری انتخابات مخالف است و دخالت خارجی در امور داخلی عراق را نمی‌پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ روند سیاسی کشور گفت: حفاظت از فرآیند سیاسی و استمرار تلاش‌های ملی برای ساختن دولت، از اصول بنیادین دولت قانون است. از این رو، به زمزمه‌های تاریکی که در پی برهم زدن این روند هستند، توجه نکنید.

المالکی افزود: باید مسیر سیاسی خود را ادامه دهیم و کشورمان را بسازیم. نباید اجازه دهیم دیکتاتوری، نژادپرستی، فرقه‌گرایی، گورهای دسته‌جمعی و جنگ‌های بی‌هدف دوباره بازگردند. هدف ما ساختن عراقی قدرتمند، استوار و مقاوم در برابر بحران‌هاست.

او همچنین بر ضرورت محافظت از عراق در برابر جنگ‌ها و درگیری‌ها تأکید کرد و گفت: با فتوای مرجعیت دینی، عراق بر داعش پیروز شد. ما خواهان کشوری آباد با مردمی آزاد و باکرامت هستیم.

المالکی ادامه داد: قانون اساسی باید مبنای تعامل میان عراقی‌ها و پایه‌ای برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باشد؛ و این تنها از طریق صندوق‌های رأی ممکن است. دوران کودتا، تانک‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی گذشته است؛ امروز تغییر از طریق صندوق انتخابات صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش انتخابات در حفظ دستاوردهای سیاسی گفت: صندوق رأی ضامن فرآیند سیاسی، دولت و دستاوردهاست. مسئولان باید خدمت ارائه دهند و فقر و نیاز را از میان بردارند. طرح کشاورزی موفق بوده و تولید گندم عراق به ۶ میلیون تن رسیده است.

المالکی بار دیگر بر رد دخالت خارجی تأکید کرد و گفت: ما خواهان حفظ حاکمیت کشور و کرامت ملت هستیم. بدون حاکمیت، هیچ کشوری عزت ندارد. عراق سرزمین اقوام، مذاهب و ادیان است، اما قدرت ما در وحدت ملی و انسجام مردمی نهفته است.

او در پایان خاطرنشان کرد: احترام به آزادی‌ها و رسانه‌ها ضروری است تا عراق قوی بماند. مشارکت در اداره کشور باید تحت حمایت قانون اساسی و دموکراسی باشد. انتخابات یک وظیفه ملی است و بدون آن، دموکراسی بی‌ارزش خواهد بود. اگر انتخابات متوقف شود، فرآیند سیاسی نیز پایان می‌یابد. ما اجازه تأخیر در انتخابات را نمی‌دهیم، زیرا این امر پایان دموکراسی خواهد بود. نگران تبلیغات و شایعات نباشید؛ با اراده ملت و دور از فشارها و چالش‌های خارجی، مسیر تشکیل پارلمان، دولت و فرآیند سیاسی را ادامه خواهیم داد.

