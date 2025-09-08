»آری« به وحدت مسلمانان و »نه« به استکبار جهانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «مهدی الصمیدعی» رئیس دارالافتاء عراق، در مراسم افتتاحیه سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) فرموده است که خون هرمسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است، گفت: با این وجود می‌بینیم که جنایات بی‌شماری از سوی دشمن صهیونیستی در غزه و نقاط دیگر جهان رخ می‌دهد؛ اما متأسفانه هیچ صدایی از سایر کشورها شنیده نمی‌شود.

مفتی جمهوری عراق در ادامه با تأکید بر اینکه اکنون امت اسلامی در شرایط دشواری قرار دارد، تصریح کرد: باید همه مسلمانان یکصدا و همسو با یکدیگر در مقابل دشمن بایستند زیرا دشمن با غرور بیجای خود به خود جرأت داده و رهبران و بزرگان کشورهای اسلامی را تهدید می کند و این بدان دلیل است که امت ها در خواب عمیقی فرو رفته اند.

وی با بیان اینکه مسلمانان اکنون متفرق شده و یکدیگر را به قتل می‌رسانند، گفت: همین امر باعث شده که بهانه به دست غربی‌ها بیافتد که مسلمانان خودشان خود را تخریب می‌کنند.

الصمیدعی در ادامه از خداوند متعال درخواست کرد که مسلمانان را از خواب غفلت بیدار سازد تا بتوانند این بار سنگینی که بر دوش آنها گذاشته شده است را بر عهده بگیرند. وی همچنین از خداوند متعال خواست تا این کنفرانس در اهداف خود موفق شود و مجدداً وحدت به مسلمانان بازگردد تا همه یکپارچه و متحد شوند.

مفتی اهل سنت جمهوری عراق در پایان تأکید کرد: ما باید به وحدت مسلمانان «آری» گفته و با رد استکبار جهانی به غرب و مستکبرین «نه» بگوییم.

