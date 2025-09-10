عضو هیئت امنای اتحادیه جهانی زنان مسلمان: هیمنه و شوکت پوشالی استکبار جهانی به چالش کشیده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «صبیحه نباتی» عضو هیئت امنای اتحادیه جهانی زنان مسلمان در حاشیه سی و نهمین کنفراس بین‌المللی وحدت اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با تبریک ایام ولادت با سعادت رسول اکرم(ص) اظهار کرد: این ایام را خدمت شما تبریک عرض می کنم و امیدوارم که این ایام منشاء اثر خیری برای وحدت مسلمانان باشد. کنفرانس وحدت با پیام همدلی و همدردی با همه مسلمانان جهان آغاز به کار کرد و امیدوارم که ان شاء الله، برنامه ها به گونه ای پیش برود که یک صدای غرا و بلند و قاطع و موثری، نتیجه این کنفرانس باشد که جلوی این نسل کشی و آدم کشی و کودک کشی و زن کشی در غزه را بگیرد.

وی ادامه داد: در دنیایی که تمام معادلات سیاسی عوض شده و هیمنه و شوکت پوشالی استکبار جهانی به چالش کشیده است، امیدوارم که وحدت و همدلی میان همه مسلمانان، پتکی بر سر آمریکا شود و اسرائیل از بین ببرد. چون هیمنه اینها از هم پاشیده و شکسته شدن آنها برای همه دنیا ثابت شده است. در جنگ ۱۲ روزه با واکنشی که جمهوری اسلامی ایران با هدایت مقام معظم رهبری به هجوم رژیم صهیونیستی انجام داد، همه دنیا حقیقت را فهمیدند و این مقاومت باعث شد که وجدان های بشری در همه دنیا بیدار شود و این مسئله خیلی ملموس است.

عضو هیئت امنای اتحادیه جهانی زنان مسلمان افزود: این که ده ها کشتی و صدها قایق برای کمک به غزه حرکت می کنند و از همه دنیا در این جنبش مشارکت دارند، به این معنا است که بیداری در جهان، اتفاق افتاده است و ان شاء الله که این بیداری منجر به زمینه سازی برای ظهور امام زمان(عج) شود.

