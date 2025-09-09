به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر انقلاب اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین رمضانی را برای یک دوره دیگر به دبیرکلی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام منصوب کردند.
حجتالاسلام والمسلمین اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهمالسلام در نامهای خطاب به حضرت آیت الله خامنهای گزارشی از نتیجه رأیگیری شورایعالی مجمع درباره افراد پیشنهادی جهت دبیرکلی مجمع جهانی اهل بیت علیهمالسلام ارائه کرده بود که با توجه به رأی بالای آقای رمضانی، رهبر انقلاب ایشان را به عنوان دبیرکل مجمع منصوب کردند.
