به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفتوگو با خبرنگار ابنا درباره شیوهها و راهکارهای تبلیغ گفت: درباره مسئلهی تبلیغ در جامعه، تبلیغ یک امر کلی است؛ لذا اینگونه نیست که یک نفر تبلیغ میکند و یا یک نوع تبلیغ داریم.
آیتالله «محمدحسن اختری» اضافه کرد: یک نوع تبلیغ، سخنرانی و تبیین و احتجاج و برهان آوردن و منطقی صحبت کردن و گفتوگوی عمومی یا حضوری است. برای نمونه حضرت رسول(ص) در اوائل حرکتشان، افراد را به قول ما شکار میکردند و با آنها صحبت میکردند. این یک نوع تبلیغ فردی یا جمعی است با توجه به شرائطی که وجود دارد.
وی درباره بایستههای تبلیغ اظهار داشت: مسئلهی دیگر ابزار تبلیغ است که آیا ما به یک نوع تبلیغ باید اکتفا کنیم؟ یا به یک وسیله تبلیغی اکتفا کنیم؟ و یا از هر وسیلهای که بتوانیم به آن مأموریت و هدفی که در نظر گرفتیم برسیم، باید استفاده کنیم؟ لذا تبلیغ در شعبههای مختلف انشعاب پیدا میکند؛ هم از نظر نوع تبلیغی که گفتاری، شنیداری، تصویری و نمایشی است. شما وقتی که پردهنگار میآورید، در پرده تبلیغ کردن، یک نوع تبلیغ است؛ فرد از روی نمایش تصویری، در پرده صحبت میکند. یا تعزیه به عنوان یک حرکت نمایشیِ دینیِ باستانی ما، یکی از نمایشهای بسیار خوب و یک نوع تبلیغ است. تئاتر یک نوع تبلیغ است. فیلم و فیلمسازی یک نوع تبلیغ است؛ با اختلافات و سطوحی که در آن وجود دارد. ترسیم پوسترها، نوشتن نوشتهها، کتیبهها و امثال اینها که زیاد است. از نظر بهرهگیری از ذوق هنری برای امر تبلیغ در رشتههای مختلف تصویری و نمایشی و ... که همهی اینها نوعی تبلیغ است.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) درباره جایگاه فضای مجازی برای امر تبلیغ یادآور شد: امروزه تبلیغ در فضای مجازی، با توجه به گسترهای که پیدا کرده است، بهترین و راحتترین و دقیقترین و موثرترین نوع تبلیغ است که در دنیا شاهد هستیم. در فضای مجازی با تیزرها و جملات کوتاه و جملات حرکتبرانگیز و تهییج کننده و امثال آن، مطالب زیادی در دنیا ـ راست و دروغ ـ منتشر میکنند. یا در مسئله نمایش، نمایشهای متحرک تصویریِ فیلمی و امثال اینها را شاهد هستیم. یا دیوارنگاریهایی که صورت میگیرد. اینها اقسام و گونههای مختلفی است که در امر تبلیغ میشود نوع تبلیغ را بر اساس نیازمندیهای جامعه تفسیر کرد.
وی اضافه کرد: از روزی که بنده مسئولیت خدمتگزاری در مجمع جهانی اهل بیت(ع) را داشتم که تقریبا 15 سال به طول کشید، چند برنامه را در امر تبلیغ پایهگذاری و راهاندازی کردم. یکی راهاندازی شبکه تلویزیونی ثقلین بود؛ با اینکه برای راهاندازی با سختیهای بسیار زیادی مواجه شدم که الان الحمدلله امروزه فعالیت میکند. دیگری خبرنگزاری ابنا بود، این خبرگزاری را با چند زبان شروع کردیم و تا زمانی که من مسئولیت داشتم به 27 زبان خبرگزاری ابنا در دنیا فعالیت میکرد. امروزه برقراری و راهاندازی نشستهای مجازی و وبینارها در فضای مجازی، از جمله راههایی است که مجمع جهانی اهل بیت(ع) و بنیاد بین المللی عاشورا از آن استفاده میکند.
آیت الله اختری همچنین گفت: غیر از روش کتابی که نویسندگی و مقاله و کتاب است، غیر از مسئله شعر و قصیده و سرود که یک نوع دیگر از تبلیغ است و در میان بخشی از جامعه، گیرایی فراوان دارد، غیر از سخنرانیها و نشستها و گفتوگوها، فضای مجازی و فعالیتهای تصویری و تلویزیونی و رادیویی و امثال اینها، اقسام مختلفی است که باید به آن پرداخت و ما برای رسالت الهی باید از هر راه ممکن استفاده کنیم. من همیشه برای دوستانی که مسئلهی داشتن شبکه خیلی جا نیفتاده بود یا مورد سوالشان بود، میگفتم: مگر میتوانیم موسسهای به نام مجمع جهانی اهل بیت(ع) داشته باشیم و مجمع صدا، بلندگو و منبر نداشته باشد؟ لذا باید از منبر استفاده کنیم. از همان اول پیشنهاد من این بوده که ما باید به زبانهای مختلف و در سایتهای مختلف بتوانیم تمام دنیا را پوشش دهیم و به تمام دنیا، صدای مجمع جهانی اهلبیت(ع) برسد و مردم از آن استفاده کنند.
وی در پایان عنوان کرد: بنابراین لازم است هر گونه وسیله و ابزار را به کار ببندیم تا رسالت خودمان را عمل کنیم؛ یک بخشی از آنها مبلغینی هستند که به عنوان نماینده و مرتبطین مجمع جهانی اهل بیت(ع) در خارج از کشور و در کشورهای مختلف به تبلیغ و اقامه نماز و مراسم و سخنرانی و نوشتن کتابها و مقالات و امثال اینها مشغول هستند و فعالیت میکنند.
.................................
پایان پیام/ 167
نظر شما