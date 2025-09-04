به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه دومین رویداد بین‌المللی رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین(ع)» با حضور علما، اندیشمندان و فعالان رسانه‌ای در قم برگزار شد.

آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در حاشیه این مراسم و در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه «نهضت حسینی سرچشمه‌ای پایان‌ناپذیر برای آزادی‌خواهان جهان است» گفت: «امام حسین(ع) با قیام خود معیار حق و باطل را برای همیشه روشن کرد و این وظیفه رسانه‌هاست که با صداقت و شفافیت، پیام این نهضت را به جهانیان منتقل کنند.»

وی با تأکید بر اینکه معرفی ابعاد معرفتی، اخلاقی و اجتماعی قیام عاشورا باید در صدر اولویت رسانه‌ها قرار گیرد، افزود: «امروز جهان بیش از هر زمان دیگری تشنه پیام عدالت‌خواهی و کرامت انسانی است و رسانه‌های متعهد می‌توانند با بازنمایی درست فرهنگ عاشورا، پاسخگوی این نیاز باشند.»

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: «رسانه‌ها اگر رسالت خود را با نگاه فراگیر و فراملی دنبال کنند، می‌توانند زمینه‌ساز همگرایی ملت‌ها در محور حق و حقیقت شوند. این همان رسالتی است که امام حسین(ع) برای بشریت به یادگار گذاشت.»

آیین اختتامیه این رویداد بین‌المللی با تقدیر از فعالان رسانه‌ای و معرفی آثار برتر در حوزه ترویج فرهنگ حسینی به کار خود پایان داد.

..............................

پایان پیام/