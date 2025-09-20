به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و نود و پنجمین نشست شورای‌ عالی مجمع‌ جهانی‌ اهل‌بیت علیهم‌السلام، با حضور اکثریت اعضای شورای‌ عالی در تهران برگزار شد.

برای اطلاع از کم‌ّ و کیف و جزئیات برگزاری این رویداد، خبرنگار ابنا با آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت‌وگو کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

ابنا: با توجه به برگزاری نشست شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در ابتدا درباره فلسفه‌ی برگزاری این نشست و نقش آن در سیاست‌گذاری‌ برنامه‌های مجمع توضیحی بفرمایید.

آیت‌الله رمضانی:

یکی از ارکان مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، شورای عالی است. در رأس مجمع جهانی اهل بیت(ع)، مقام معظم رهبری و مقام ولایت است و بعد از آن شورای عالی است که همه‌ی اعضای شورا از طرف مقام ولایت منصوب هستند. از سال 1369 که مجمع تأسیس شد این شورا با حضور شخصیت‌های برجسته‌ی جهان تشیع شکل گرفت که برخی از آن‌ها در کشورهای خودشان نقش رهبری دارند و اعضای داخلی هم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بوده اند.

اعضای حقوقی مجمع از نهادهای فعال در عرصه بین‌الملل هستند و اعضای حقیقی از شخصیت های برجسته‌ی حوزوی هستند که از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده اند. از درگذشتگان، بزرگانی مانند آیت‌الله امینی(ره)، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله مجتهد شبستری، آیت‌الله تسخیری و آیت‌الله آصفی، شخصیت‌های برجسته‌ای بودند؛ رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که این‌ها چه به عنوان دبیر، چه به عنوان عضو شورای عالی و چه به عنوان رئیس شورای عالی نقش ایفا می‌کردند.

*جایگاه و اهمیت نشست شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)

اعضای شورای عالی هر سال بر اساس اساسنامه جلساتی خواهند داشت، خطوط کلی مسائلی که مجمع باید نسبت به آن‌ها اهمیت و توجه دهد و به عنوان اولویتمورد نظر قرار گیرد، در این جلسه به گفتگو گذاشته می شود. جلسه‌ی شورای عالی از جلسات بسیار مهم است که افق‌ها و چشم‌انداز و بیانیه‌ی مأموریت و راهبردها و سیاست‌های کلان مجمع باید در آن بحث شود. اعضای شورای عالی به نوعی یک نقشه‌ی راه را در این نوع جلسات ترسیم می‌کنند و دبیر کل هم به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی، آن‌ها را تحت برنامه‌ای در مقام اجرا مورد توجه قرار می‌دهد.

مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تمشیت امور شیعیان در دنیا را عهده‌دار است. این‌که شیعیان در دنیا به لحاظ علمی و دانشی ارتقاء پیدا کنند و بتوانیم اهل بیت(ع) را به عنوان بهترین الگوها به جامعه‌ی جهانی، جامعه‌ی مسلمان و خصوصاً جامعه‌ی شیعی معرفی کنیم. نخبگان جامعه هم باید با اهل بیت(ع) آشنا شوند. بی‌شک شناخت نخبگانی نسبت به اهل بیت(ع) بسیار می‌تواند برای نخبگان نقش‌آفرین باشد که به عنوان خواص، در معرفی اهل بیت(ع) تأثیرگذار هستند.

مجمع باید تلاش کند که بتواند به یک نوع مرجعیت علمی و معنوی برسد، به گونه‌ای که اگر در دنیا بخواهند دیدگاه‌های اهل بیتی(ع) را به دست آورند با تحقیقاتی که در مجمع انجام شده و کارهایی که در آن انجام پذیرفته، مرتبط شوند. مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با حوزه‌های قم، نجف و مهم‌ترین حوزه‌های دیگر دنیا مرتبط است و مشهورترین نظرات عالمان دین را مطرح می‌کند. لذا مجمع می‌تواند به عنوان یک مرجع علمی تلقی شود و برای کسانی که به منابع علمی مجمع مراجعه می‌کنند، محل اطمینان باشد. برای نمونه، ویکی شیعه امروزه به 22 زبان مقاله بارگزاری می‌کند. الان حدود 40 هزار مدخل در ویکی شیعه داریم و هر روز 500-600 هزار نفر به آن مراجعه می‌کنند که البته این عدد با توجه به ناظران علمی که در هر کدام از موضوعات قرار داده می‌شود باید افزایش کمّی و کیفی پیدا کند. خب این خیلی مهم است و ما باید به آن توجه داشته باشیم. در مجمع کارهای تحقیقاتی انجام پذیرفته و تا کنون 2000 عنوان کتاب به 58 زبان به چاپ رسیده است. این مرجعیت علمی و معنوی می‌تواند چهره‌ی اهل بیت(ع) را به نحو جامع معرفی کند و باید از تشیع یک چهره‌ی عقلانی، معنوی، عدالت‌محور و چهره‌ی اعتدال را به دنیای امروز بشری معرفی کنیم.

*اصلاح اساسنامه مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)

کاری که شورای عالی انجام می‌دهد این است که بیانیه‌ی مأموریت و چشم‌انداز را مرور می‌کند. در همین جلسات تقریباً شاید حدود 10 جلسه بحث شد و چشم‌انداز جدیدی را تدوین و بیانیه‌ی مأموریت را مجدداً بازنگری کردیم؛ چشم‌انداز را مشخص کرده‌ایم که در گذشته به گونه‌ی دیگر بحث شده بود و امروز در 6 بند مورد بحث قرار گرفته است. سیاست‌ها مورد بحث قرار گرفته است، برنامه‌ی 5 ساله از دیگر موضوعات مورد بررسی در این شورا است.

از آنجا که اعضای این شورا از افرادی هستند که امکان گرد هم آیی آنها در مقاطع کوتاه مقدور نیست از سال 1398 که این مأموریت بر عهده‌ی این خادم گذاشته شد ـ تقریباً 9 شهریور معارفه‌ی ما بود و چند روز قبل از 9 شهریور 1398، حکم از طرف مقام معظم رهبری امضاء شده بود ـ در اولین اجلاس، دو مطلب مورد بحث قرار گرفت که یکی از آن‌ها، اصلاح اساسنامه بود. چون تقریباً 30 سال از دوره‌ی مجمع گذشته بود، لذا نیاز بود که نسبت به اساسنامه بازنگری صورت گیرد. بعد از آن هم مصوبه‌ی دیگر داشتیم که حالا که امکان ندارد هر ماه اعضای شورای عالی جمع شوند، یک کمیته‌ای متشکل از 6 نفر مشخص شد که اعضای آن جایگاه حقیقی و حقوقی دارند و در اوایل، هر دو هفته و بعد هر ماه یک بار، جلسات را به صورت مستمر برگزار می‌کنند. در آنجا تمام این بحث‌ها مطرح می‌شود. لذا می‌خواهم این را عرض کنم که اهمیت شورای عالی در این‌ است که مجدداً در رابطه با بیانیه‌ی مأموریت، چشم‌انداز، سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های 5 ساله و مانند این‌ها بازنگری می‌کند. به همین جهت شورای عالی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان می‌تواند این نقش مهم را در مجمع جهانی اهل بیت(ع) داشته باشد و به همین جهت این جلسات برگزار می‌شود.

در عین حال با توجه به این‌که این مسئولیت به یک کمیته‌ای واگذار شده است ولی معمولاً سالی دو بار، نشست شورای عالی را در برنامه‌ی خودمان داریم و اعضای محترم شورا را که شخصیت‌های برجسته‌ای هستند از خارج و داخل دعوت می‌کنیم. نشست‌های شورای عالی گاهی در ایران و گاهی در خارج از ایران برگزار می‌شود. در خارج از ایران، در لبنان، عراق و کشورهای مختلف، این نشست به مدت دو روز برگزار شد و اعضا به اهم مسائل ‌رسیدگی کردند.

ابنا: درباره موضوع اصلی نشست بفرمایید و روند برگزاری آن را تشریح کنید.

آیت‌الله رمضانی: در اجلاسیه‌ی شورای عالی به صورت طبیعی چند کار انجام می‌پذیرد. یکی از آن کارها این است که هر کدام از اعضای خارجی شورا که به منطقه‌ی مهمی مرتبط هستند، گزارشی از آن منطقه ارائه می‌دهند و گاهی اوقات تحلیلی هم نسبت به مسائل و مباحث جهان اسلام و جهان تشیع ارائه می‌دهند. در این دوره، اعضای محترمی از لبنان، عراق، کویت، آفریقا و جاهای دیگر حضور داشتند و گزارش منطقه‌ی خودشان را به نحو تفصیلی ارائه کردند و به مسائل مختلف جهان اسلام به خصوص مسئله غزه اشاره شد.

این بخشی از بحث بود که از بعدازظهر روز اول، ـ 15 شهریور ـ از ساعت 2 شروع شد و تا اذان ادامه داشت. جناب آقای دکتر خرازی به عنوان سخنران ویژه در نشست حضور پیدا کردند و به مسائل مربوط به موضوع و اهداف بلندی که مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) می‌تواند داشته باشد و این مسیر را به نحو شایسته طی کند، اشاراتی داشتند. ایشان مباحث خوبی را مطرح کردند که می‌تواند راهگشا باشد. همین باعث شد که برخی از اعضای محترم هم نظراتی ارائه کنند. لذا این بحث از ساعت 5 تا اذان مغرب طول کشید و آقایان در مورد عمده مسائل موضوعی که از طرف سخنران محترم ارائه شد، اظهارنظر کردند و یک نوع گفت‌وگو بین سخنران و برخی از اعضای محترم شکل گرفت. این روز اول بود.

*«رسانه و تشیع»؛ موضوع نشست شورای عالی بود

در جلسه‌ی شورای عالی با توجه به مصوبه‌ی کمیته‌ی منتخب، گفتیم که به یکی از اهم موضوعات تشیع هم اشاره شود و آن مسئله در خصوص رسانه بود. لذا موضوع این نشست «رسانه و تشیع» بود. شما می‌دانید که امروز رسانه بسیار تأثیرگذار و نقش‌آفرین است. حتی مدیریت بسیاری از مسائل را رسانه‌ها عهده‌دار هستند؛ چه در رابطه با مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در تمام حوزه‌ها، رسانه مدیریت کار را بر عهده‌ دارد. البته به لحاظ کلی هم می‌دانیم که امروزه رسانه‌های دنیا به طور اکثری در اختیار صهیونیست‌ها است و ما با امپراطوری و دیکتاتوری رسانه، و نوعی سانسور در رسانه نسبت به حقایق مواجه هستیم. در عین حال مسلمانان و شیعیان هم دارای رسانه هستند. ما شبکه‌های فعال رسانه‌ای در حوزه‌ها و موضوعات مختلف داریم. نسل امروز در میدان فعالیت‌های رسانه‌ای قرار گرفته است و اساساً چه بسا امروز یکی از انواع جنگ‌ها، جنگ رسانه‌ای باشد و ما با جنگ رسانه‌ای هم مواجه هستیم. با توجه به بی‌اخلاقی که در رسانه‌های غربی دیده می‌شود و نگاه ماکیاولیستی که در رسانه‌های غربی وجود دارد، آنان باری به هر جهت درصدد تثبیت و تقویت قدرت و نظام سلطه هستند.

اما در این جلسه، بحث اختصاص به تشیع داشت. اینکه تشیع در رسانه چه جایگاهی دارد؟ چقدر موافق و چقدر مخالف دارد؟ چقدر رسانه‌های ضدشیعی داریم؟ یعنی شما وقتی به فضای مجازی وارد می‌شوید چقدر رسانه‌های ضدشیعی فعالیت می‌کنند؟ چقدر در رسانه‌ها با گفتمان اهل بیتی(ع) موافقت وجود دارد؟ چه عده‌ای مخالف هستند و حتی خود شیعه را در رسانه چگونه معرفی می‌کنند؟ چه قرائت هایی از تشیع در فضای رسانه بازتاب داده می شود؟ ما شیعیان سکولار داریم که به شکلی در همین رسانه‌ها معرفی می‌شوند و شیعیانی داریم که به طور کلی از سیاست منفک هستند. یا در عین این‌که از سیاست منفک هستند، به نوعی داخل در سیاست و متن مسائل سیاسی هستند و در بازی حوزه‌های سیاسی دنیای سلطه حضور پیدا می‌کنند، مثل بحث تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی. این‌ها مسائلی است که ما با آن‌ها مواجه هستیم. در گذشته قرائت‌های مختلفی از اسلام وجود داشت، مثلاً از اسلام، اسلام اموی و اسلام عباسی داشتیم، از سوی دیگر اسلام علوی، اسلام حسنی، حسینی، فاطمی و نبوی داریم که همه‌ی این‌ها در اسلام نبوی اصیل خلاصه می‌شود. امروزه هم شما می‌بینید که قرائت‌های مختلف از اسلام وجود دارد، اسلام سکولار و اسلام رحمانی داریم؛ به نوعی برخی از واژه‌ی رحمت استفاده می‌کنند و بحث اسلام رحمانی را مطرح می‌کنند و یا مثلاً اسلام تکفیری داریم. عده‌ای هستند که اساساً غیرخودشان را تکفیر می‌کنند.

از سوی دیگر، یک عده‌ای هستند که اهل بیت(ع) را منحصر به خودشان می‌دانند و نتوانسته‌اند اهل بیت(ع)‌ را به عنوان الگو برای جوامع بشری معرفی کنند. الان سایت‌های بسیار زیادی در حوزه‌های تشیع در کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی کار می‌کنند. برخی با طرح مسائل شیعی و معرفی شیعه موافقت دارند و برخی هم با مباحثی که در دنیا نسبت به تشیع مطرح می‌شود، مخالفت می‌کنند. در نشست شورای عالی، پنلی تعریف شده بود که از وزارت کشور، صداوسیما و جاهای مختلف، شخصیت‌های متخصص دعوت شدند. در عرصه های دانشگاهی هم دانشمندانی که درباره تشیع صاحب تألیف هستند، دعوت شدند. شاید 8-10 نفر مباحثی را در 10-15 دقیقه ارائه دادند و کلیپ‌هایی هم از انحراف‌های رسانه‌های شیعی که با شیعه و گفتمان اهل بیتی ضدیت دارند، پخش و گزارش‌های جامعی ارائه شد.

تقریباً این موضوع حدود 4 ساعت را به خود اختصاص داد. یعنی از ساعت 8 تا اذان مشغول این بحث بودیم. در ابتدا از اساتید دانشگاه درخواست کردیم تا جلسه را اداره کنند، 8-10 نفر از آن‌ها اظهارنظر کردند و بعد اعضای محترم شورا در ذیل مطالبی که این آقایان در حوزه‌ی تخصصی خودشان ارائه می‌کردند، مباحثی را مطرح کردند و در نهایت به یک‌سری پیشنهادات و راهکارهایی ذیل چشم‌انداز و افقی که برای مجمع مشخص کردیم، رسیدیم که باید به برنامه تبدیل و سپس اقدام شود.پس در روز دوم، قبل از ظهر به مسائل و مباحث مربوط به رسانه و تشیع پرداختیم.

بعد از ظهر که بخش پایانی نشست بود و تقریباً تا اذان مغرب طول کشید، برخی از اعضا که فرصت نکرده بودند در روز قبل درباره مناطق‌شان اظهارنظر داشته باشند، اظهارنظر کردند. بخشی از فعالیت‌ها به گزارش خود مجمع اختصاص داشت. به این معنا که معاون بین‌الملل، معاون علمی - فرهنگی، ابنا، ثقلین و مجموعه‌های ذیربط، گزارش‌هایی را درباره فعالیت‌های خودشان دادند؛ چه گزارش شفاهی و چه با کلیپ‌هایی که تهیه شده بود.

در این دو روز نشست شورای عالی، مباحث بسیار خوبی مطرح شد، شرکت‌کنندگان جمع‌بندی‌های بسیار خوبی را هم داشتند و الحمدلله آثار و برکات فراوانی داشت.

ابنا: درباره مفاد بیانیه‌ای که در پایان نشست شورای عالی صادر شد، توضیح بفرمایید.

آیت‌الله رمضانی: شورای عالی در هر جلسه‌ بیانیه صادر می‌کند که ناظر به مسائل جاری جامعه است. بخشی از آن ممکن است به گذشته‌ای برگردد که شورای عالی در آن جلسه نداشته است. پیش‌نویسی تهیه شد، اعضای محترم نگاه کردند، اصلاحات لازم را انجام دادند و بیانیه در 8 بند تنظیم و صادر شد.

در اولین بند و ماده‌ی این بیانیه به هزاروپانصدمین سال ولادت پیامبر(ص) اشاره شد. این مناسبت فرصتی برای مسلمانان است و ما باید از این فرصت برای تحقق تمدن اسلامی و رسیدن به وحدت امت اسلامی استفاده کنیم. بحث امت اسلامی بسیار مهم است که می‌تواند اقتداری را در جامعه‌ی ما پدید آورد؛ اقتدار در حوزه‌های سیاسی، علمی، اقتصادی، فرهنگی، اقتدار در حوزه‌ی دیپلماسی عمومی و حتی اقتدار نظامی. لازم است مسلمانان به یک قدرت نفوذناپذیر تبدیل شوند تا دنیای غرب، دنیای استکبار و نظام سلطه نتواند نسبت به آن‌ها تهدید داشته باشد و یا آن‌ها را تحقیر کند و یا آن‌ها را دعوت به تسلیم کند. مسلمانان باید این قدرت را در میان خودشان ایجاد کنند و هر نوع نفوذ جریان استکبار را منع کنند. البته در این راستا خیلی باید کار و تلاش شود. ما باید به یک تقریب و فهم و شناخت مشترک برسیم. شناخت ظرفیت‌ها خیلی مهم است. بعد از فهم مشترک باید تعاملی باشد که بتواند میان تمام مسلمانان، ملت اسلام، علمای اسلام، علمای تمام بلاد اسلامی، اتحاد ایجاد کند که اگر چنین امری تحقق پیدا کند، کار بسیار مهمی در رسیدن به هدف است.

بنابراین بحث امت اسلامی یک نوع تقابل با نژادگرایی، نژادپرستی، قوم‌گرایی، قبیله‌گرایی و مانند این‌ها است. شما می‌دانید که بحث امت اسلامی از زمان خود پیامبر اکرم(ص) آغاز شد؛ امت سیاسی اسلام که حتی غیرمسلمانان هم در آن نقش‌آفرین بودند. این خیلی مهم است و می‌تواند برای تمام مسلمانان الگو باشد. این‌که شخصیت پیامبر اکرم(ص) را بازنگری کنیم و ببینیم که امروز آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) چقدر می‌تواند در دنیای معاصر برای مسلمانان و غیرمسلمانان نقش ایفا کند. چون پیامبر اکرم(ص) برای انتشار رحمت الهی مبعوث شد: «وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ‏» (الأنبیاء : 107) و خود پیامبر(ص) فرمودند که من برای رحمت مبعوث شده‌ام: «إنّما بعثتُ رحمةً» و اساساً نوع مدیریت پیامبر اکرم(ص) یک مدیریت اخلاقی بود. این یک ماده است که در بیانیه پایانی مورد اشاره قرار گرفت.

*اربعین پدیده‌ی بسیار بزرگی است

بحث دومی که در بیانیه اشاره شد درباره اربعین بود. چون با اربعین خیلی فاصله‌ای نداشتیم. اربعین یک پدیده‌ی بسیار بزرگی است؛ رویداد بزرگ معنوی تاریخی با بیش از 20 میلیون جمعیت است که هر سال هم افزایش پیدا می‌کند. آن هم با شرکت نه تنها شیعیان، بلکه مسلمانان و حتی غیرمسلمانان که می‌خواهند وارد این صحنه شوند و ببینند که چه اتفاقی در راهپیمایی اربعین رخ می‌دهد. از منظرهای مختلف می‌توان به این رخداد بزرگ پرداخت، از منظر معرفتی، از منظر پدیدارشناسی، از منظر عرفانی، اخلاقی، اجتماعی، روحیه‌ی اجتماعی، تعامل، خدمت‌رسانی، از بُعد سیاسی، از بُعد فرهنگی می‌توان نسبت به این پدیده مطالعه داشت. این پدیده، سال به سال باشکوه‌تر برگزار می‌شود و شما می‌بینید که ملت و دولت عراق، تمام‌قد برای ارائه‌ی خدمت وارد میدان شده‌اند که باید از آنان واقعاً تشکر شود که ما در این بیانیه تشکر خودمان را از دولت برادر و دوست‌مان عراق اعلام کردیم. همچنین تشکرمان را از ملت عراق اعلام کردیم که به بهترین و زیباترین شکل ارائه‌ی خدمت می‌کنند و به معنای واقعی کلمه، تمام زیبایی‌های خدمت در آن جلوه‌گری می‌کند و خودش را نشان می‌دهد.

بند سوم اشاره به دومین سالگرد موج جدید جنایات صهیونی و تحولات و اوضاع اسف‌بار و فاجعه‌آمیز در غزه و سراسر فلسطین است. متأسفانه روز به روز می‌بینیم که وضعیت غزه وخیم‌تر می‌شود، این مورد تأکید قرار گرفت که چه کسی باید رنج ملت فلسطین و مردم غزه را مورد توجه قرار دهد؟ امروز اگر پیامبر اکرم(ص) زنده بودند، اگر امروز اهل بیت(ع) می‌بودند، اولین دغدغه‌شان چه بود؟ بلاشک اولین و مهم‌ترین دغدغه‌شان و یا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ایشان، بلایا، حوادث و رنج‌هایی است که بر ملت فلسطین و مردم غزه وارد می‌شود. زنان و کودکان در آنجا کشته می‌شوند و هر روز از گرسنگی می‌میرند. آنان به اندازه‌ی کافی غذا برای خوردن ندارند و متأسفانه برخی می‌گویند که ما با کشتن مردم غزه لذت می‌بریم، نباید به آن‌ها غذا داد، بلکه باید بمب به سوی آن‌ها پرتاب کرد! آن‌ها چه حرفی دارند؟ آن‌ها به چه گناهی کشته شدند؟ «بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» (التکویر : 9)، چه کسی می‌تواند پاسخ‌گوی این‌ها باشد؟ این‌ها مسائلی است که باید به آن‌ها پرداخته شود. امروز علمای اسلام باید نسبت به این رنج‌ها و جنایت‌ها که در غزه رخ می‌دهد و روز به روز افزایش پیدا می‌کند، فریاد برآورند. چیزی در غزه نمانده و در آنجا آوارگی وجود دارد. هر کس نسبت به این‌ها باید به وظیفه‌ی خود عمل کند.

*اهتمام به حمایت از فلسطین

یکی از بندهای مهم بیانیه‌ی ما هم به عنوان شورای عالی اشاره به همین مسئله بوده که ملل عالم، حکام اسلام و علمای اسلام، همه باید به پا خیزند و ندای حق‌طلبانه‌ی خود و ندای دفاع از ملت فلسطین را به تمام عالمیان ابلاغ کنند. ملت فلسطین می‌خواهند در سرنوشت خودشان حضور داشته باشند، چرا اجازه نمی‌دهند در سرنوشت‌شان حضور داشته باشند؟ این بند سوم بود که همه این جنایت بزرگ را محکوم کردند. از سازمان‌های بین‌الملل خواسته می‌شود تا وارد میدان شوند و جلو این جنایات را بگیرند. شما می‌بینید یک پدیده‌ای به نام صهیونیسم که هیچ نوع ریشه‌ای ندارد وارد میدان می‌شود و به هر جایی که دوست دارد حمله می‌کند. یک روز غزه، یک روز لبنان، یک روز سوریه، یک روز ایران و کشورهای دیگر، این دامن خیلی‌ها را خواهد گرفت لذا کشورها باید نسبت به این نکته تفتن و توجه داشته باشند.

بند چهارم اشاره به موضوع نشست یعنی بحث رسانه و فضای مجازی بود. قطعاً یکی از مؤثرترین ابزارهای تبلیغی مسلمانان، فضای رسانه است. لذا امروزه باید بتوانیم از فضای رسانه استفاده کرده و در مسیر جهاد تبیین، روشنگری کنیم. چون روشنگری جامعه‌ی اسلامی می‌تواند بسیار نقش ‌آفرین باشد. در این راستا، لازم است مفاهیم اسلام را به درستی به دنیای امروز بشری معرفی کنیم. اساساً باید به همه و خصوصاً به جوانان اروپایی و آمریکایی گفته شود که اسلام را بی‌واسطه بشناسید، نه از طریق رسانه‌های معاند. بروید و ببینید که قرآن درباره‌ی حیات انسان، درباره‌ی کرامت انسانی و در رابطه با عدالت درباره‌ی انسان چه می‌گوید؟ این‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد. لذا در بیانیه به بحث رسانه اشاره شد.

بحث بعدی که در بیانیه مطرح شد، مشروعیت حق دفاع هر ملت نسبت به سرزمین خود است. به تجاوزی که نسبت به ایران اسلامی انجام پذیرفت اشاره شد و ایران اسلامی هم حق دفاع را برای خودش محفوظ دانست و از کیان خود، ملت خود، دین و آیین خود، و ایمان و دستاوردهای خود دفاع کرد.

هفتمین نکته اشاره به اتفاقاتی است که در لبنان رخ می‌دهد. در لبنان شخصیت‌هایی مثل سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین را از دست دادیم. این‌ها برای دفاع از کیان اسلام، دفاع از هویت و برای این‌که لبنان هم اقتدار ملی خود را نشان دهد، قیام کرده بودند. این‌که برخی به دنبال خلع سلاح حزب الله هستند، یعنی زمینه‌ی تحقیر لبنان را فراهم و این کشور را تهدید و تسلیم کنند. مواضع حکیمانه‌ای که توسط شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله مطرح شد، مورد حمایت قرار گرفت. این حمایت به نوعی حمایت از خود لبنان و ملت لبنان است که این‌ها باید در سرنوشت خودشان حضور داشته باشند. در پایان هم از تلاش‌هایی که در دوره‌ی اول انجام گرفت تشکر شد.

این‌ها هشت بندی بودند که در بیانیه آمد و هر کدام از آن‌ به یک‌سری مسائل اشاره داشت. امیدواریم که خدای متعال این توفیق را به همه‌ی ما به عنوان خادمان مجمع جهانی اهل بیت(ع) و بتوانیم به این کمترین عنایت کند تا بتوانیم به وظایف‌مان به نحو شایسته عمل کنیم و بر اساس بیانیه‌ی مأموریت، چشم‌انداز و سیاست‌های کلانی که شورای عالی مشخص و تصویب و تأکید می‌کند، اقدامات لازم را در این نهاد محترم که نهادی غیردولتی و بین‌المللی است، انجام دهیم. بالأخره این نهاد یک نهاد بین‌المللی و غیردولتی است و شخصیت‌های برجسته‌ی جهان اسلام عضو آن هستند. هر کدام از اعضای محترم آن از شخصیت‌های برجسته‌ی دنیای اسلام هستند و در مناطق خودشان به تبیین معارف اهل بیت(ع) اشتغال دارند. ان‌شاءالله بتوانیم به وظایفی که در این عصر و در این شرایط با آن‌ها مواجه هستیم به درستی عمل کنیم.

ابنا: در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده به عنوان حسن ختام بفرمایید.

آیت‌الله رمضانی: برای همه آرزوی توفیق می‌کنم، برای شما هم آرزوی توفیق دارم. امیدوارم که خداوند به همه توفیق دهد که هم بتوانیم اهل بیت(ع) را به خوبی بشناسیم و هم بتوانیم اهل بیت(ع) را به جهان معاصر به خوبی معرفی کنیم. چون امروز جامعه‌ی ما و جهان معاصر در دنیا، تشنه‌ی شخصیت‌هایی است که در اسلام وجود دارد. شناساندن اهل بیت(ع)، امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع)، شخصیتِ زنی چون حضرت فاطمه(س)، حضرت خدیجه(س) و در رأس همه‌ی این‌ها پیامبر عظیم‌الشأن(ص) و حضرت مهدی(عج) که آن هم برای تحقق آرمان‌های پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) ذخیره شده، بسیار مهم است. ما باید نسبت به امام زمان(عج) هم معرفت پیدا کنیم، هم محبت‌مان را نسبت به ایشان بیشتر کنیم و هم از آن حضرت اطاعت کنیم و ان‌شاءالله جزء منتظران واقعی باشیم.

برای همه آرزوی توفیق داریم.

ابنا: ممنون و متشکرم از اینکه وقت گرانقدر خود را در اختیار ما قرار دادید.

