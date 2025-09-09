جدیدترین آثار مجمع جهانی اهل بیت(ع) رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جدیدترین آثار مجمع جهانی اهل بیت(ع) طی مراسمی با حضور آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع رونمایی شد.

مدیرکل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در حاشیه این مراسم به خبرنگار ابنا گفت: در راستای رویکرد تحولی در مجمع جهانی اهل بیت(ع)، انتشار آثار در مناطق هدف با استفاده از ظرفیت ناشران و موسسات بومی، به عنوان سیاست اصلی تعیین گردید و آثار رونمایی‌شده بر این اساس در کشورهای مقصد منتشر شده است.

«مصطفی بهبهانی‌پور» در تشریح آثار رونمایی‌شده اظهار داشت: کتبی که رونمایی شد، آثاری هستند که در 6 کشور افغانستان، ایتالیا، بنگلادش، اندونزی، مالزی و ترکیه توسط ناشران و موسسات بومی چاپ و توزیع گردیده است. این آثار در 47 جلد به زبان‌های انگلیسی، پشتو، ایتالیایی، بنگالی، اندونزیایی، ترکی استانبولی و فارسی هستند که در تیراژ 30 هزار نسخه با تأمین مالی مجمع، ناشران بومی و خیرین چاپ و توزیع شده‌اند.

وی همچنین درباره محتوای آثار عنوان کرد: این آثار به معرفی اسلام ناب و معارف اهل بیت (ع) پرداخته است و توسط علمای برجسته‌ای همچون علامه طباطبایی، علامه مصباح یزدی، آیت الله العظمی مکارم شیرازی و آیت الله العظمی سبحانی تألیف شده و توسط مترجمان بومی ترجمه گردیده است. این آثار با توجه به نیاز مخاطبان در مناطق هدف توسط ناشران و موسسات بومی گزینش و پس از بررسی نسبت به چاپ و توزیع آن اقدام شده است.

بهبهانی‌پور در پایان تصریح کرد: انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) یکی از ناشران پیشگام در حوزه معرفی معارف اهل بیت(ع) به زبان‌های مختلف می‌باشد که تاکنون آثار خود را به 58 زبان زنده دنیا ترجمه نموده است. لذا با توجه به این ظرفیت و نیاز مخاطبان در مناطق هدف، گسترش رویکرد چاپ و توزیع آثار در مناطق هدف با استفاده از ظرفیت‌های بومی بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد داشت. همچنین، انتشارات مجمع جهانی اهل بیت (ع) آمادگی کامل خود را برای همکاری با ناشران و موسسات بومی اعلام می دارد.



