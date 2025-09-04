به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در آیین اختتامیه دومین دوره رویداد نحن ابناءالحسین(ع) که در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) برگزار شد، گفت: از همه اصحاب رسانه و شرکت کنندگانی که در این رویداد بین المللی حضور پیدا کردند تشکر می کنم امیدواریم که این رویداد هر سال به لحاظ کمی و کیفی رشد پیدا کند و باید شاهد تعدد حضور کشورها در رویداد باشیم.

آیت الله رضا رمضانی اضافه کرد: با توجه به هزار و پانصدمین سال ولادت رسول اکرم(ص) باید برای معرفی شخصیت ایشان تلاش زیادی شود. اگر جهان با عدالت و کرامت از دیدگاه رسول اکرم آشنا شود، زمینه برای تحقق عدالت و کرامت در دنیا فراهم می شود. از این رو، باید ابعاد شخصیتی پیامبر(ص) به خصوص بُعد اخلاقی و رویکرد مدیریتی اخلاقی او را تبیین کنیم که از ضرورت های عصر حاضر است.

وی تاکید کرد: بین بعثت، غدیر، کربلا و جریان مهدویت رابطه تنگاتنگ وجود دارد. بدون شک اربعین یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که زمینه رشد، بلوغ و آمادگی جمعی برای مهدویت را فراهم می‌کند که آرزو و آمال همه انبیا است. یعنی تحقق قسط و عدالت جزء اراده‌ الهی است و زمین را صالحان مدیریت خواهند کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به لزوم انجام وظایف تصریح کرد: مهم این است که هر کسی به نقش خود ایفا کند. یک معلم، مربی، استاد دانشگاه، مصلح اجتماعی، دانش آموز، دانشجو، طلبه، مجتهد و هر کسی در هر جایگاهی است تا می‌رسد به راس هرم که مقام ولایت است باید بتوانند از فرصت ها به درستی استفاده کنند. لذا یکی از مهم‌ترین ابزارها که می تواند نقش مهمی ایفا کند همین رسانه و هنر است.

وی در تشریح استفاده از هنر گفت: شما کار مرحوم فرشچیان را ببینید. رهبر انقلاب می فرمودند ما پیر روضه هستیم و در خیلی از مجالس روضه حضور پیدا می کنیم ولی هر وقت یکی از هنرنمایی‌های آقای فرشچیان را می‌بینم که عشق به امام رضا(ع) داشت، گریه می‌کنم .

آیت‌الله رمضانی درباره ابعاد دیگر روایت‌گری رسانه‌ای اظهار داشت: مهم‌ترین بُعدی که باید به آن پرداخته شود، بُعد مقاومت است. مقاومت باید به درستی تبیین و روایت گری شود. در طول تاریخ ظلم و ستم ها را داشتیم ولی واکنش اولیه این تعدی، دفاع است. بنا، بنای جنگ نیست بلکه بنا این است که بشریت با یکدیگر تعارف داشته باشند و این ظرفیت درست شناخته شود. اگر هم افزایی باشد همه در مسیر تکامل قرار می گیرند و بشریت به دست خود بهشت را در این دنیا می سازد لذا ما با شکوفایی عقل و فطرت می توانیم سازنده بهشت در این دنیا باشیم.

وی به آموزه های امامین انقلاب در زمینه مقاومت گفت: مقاومت یک واکنش طبیعی در برابر زور و ستم است. دنیای امروز دنیای ستم و زور است که نتیجه آن فقر است. نود درصد ثروت دنیا در اختیار ده درصد جمعیت دنیا است و ده درصد ثروت دنیا در اختیار نود درصد جهان است. امروز یک میلیارد نفر از سوء تغذیه رنج می برند. آن وزیر صهیون می گوید بچه که در غزه کشته می شود من لذت می‌برم!

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: مقاومت واکنش به بردگی و توحش است. در سفر به آفریقا شاهد بودیم که سنگال و غنا جزیره‌هایی برای فروش برده به کشورهای اروپا و آمریکا داشتند. ما با استعمار فرانو و بردگی مدرن و فقر فلاکت بار مواجه هستیم. ستمگران عالم سازمان های بین المللی را هم برای توجیه این ظلم ها می خواهند. ناقض ترین کشور در زمینه نقض قطعنامه ها در جهان، اسرائیل است; رژیمی که هفتاد و پنج سال بیشتر عمر ندارد ولی می خواهد ملتی که چند هزار سال سابقه دارد را به تسلیم وادار کند.

وی با بیان اینکه عامل عقب نشینی دشمن، مقاومت است، افزود: دشمنان در میان مذاکره به ما حمله کردند لذا هر گونه عقب‌نشینی موجب می شود تا دشمن جلو بیاید. هر قدم عقب نشینی ده قدم جلو آمدن دشمن را به دنبال دارد و این مسئله عواقب وخیمی را برای بشریت به دنبال دارد. از سوی دیگر، بعضی‌ها فکر می کنند که هزینه تسلیم شدن کمتر است حال این که اگر جامعه ای تسلیم شود هزینه اش خیلی بیشتر خواهد بود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تاکید کرد: مقاومت هزینه‌های جانی و مالی دارد. امیرالمومنین(ع)، مالک اشتر و عمار یاسر از دست می دهد. امام حسین(ع) همه هستی و عزیزان خود را از دست می‌دهد. حضرت مهدی(عج) هم اگر تشریف بیاورند در اوایل همین اتفاق می افتد. بنابراین مقاومت هزینه‌های معنوی و مادی دارد اما هزینه‌ی تسلیم بیشتر است؛ هزینه‌ی تسلیم، از دست دادن هویت ملی و هویت دینی و هویت شخصیتی و هویت انسانی است. انسان اگر هزینه مقاومت را بدهد بهتر از هزینه تسلیم شدن است. هزینه تسلیم، نابودی یک ملت است. این مسئله حیاتی است و اربعین را باید وسیله‌ای درست برای تفسیر درست مقاومت در برابر این هجمه‌ها بدانیم.

وی با اشاره به وعده پیروزی در صورت مقاومت گفت: در نهج البلاغه و آیات قرآن این موارد زیاد است. امیرالمومنین(ع) زمانی که پرچم را به محمد حنفیه می‌دهد، می‌فرماید که نتیجه مقاومت نصرت الهی است و خداوند، نصرت را وعده داده است.

آیت الله رمضانی همچنین عنوان کرد: فقه مقاومت را باید به صورت مفصل بحث کرد. از سوی دیگر، مقاومت الهیات خاص خود را دارد و در مقاومت، امدادهای غیبی به شکل های مختلف به کمک مجاهدان می‌آید. شهید حاج قاسم سلیمانی از این الهیات مقاومت زیاد صحبت می کرد. وعده الهی تخلف ناپذیر است. از این رو، امامین انقلاب به این نکته توجه می‌دهند که شما نگران امدادهای الهی در مقاومت نباشید.

وی در پایان تصریح کرد: مقاومت در تفسیری که از کربلا به ما ارائه می‌شود امری ممکن است نه ممتنع. امام خمینی(ره) به ما این امر را آموزش داد که ما می‌توانیم و این ما می‌توانیم موجب شد که ما به یک قدرت بین المللی تبدیل شویم و این امر را امام راحل و مقام معظم رهبری به ما آموزش دادند.

.....................

پایان پیام/ ۱۶۷