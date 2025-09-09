به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش احیای فریضتین؛ حفظ اتحاد مقدس به مناسبت روز ملی تشکل‌ها در قم برگزار شد. در این مراسم استاد علی تقوی، با اشاره به اهمیت جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام، تأکید کرد: همان‌گونه که برای نماز آیات در پدیده‌هایی چون ماه‌گرفتگی بسیج عمومی صورت می‌گیرد، باید برای احیای امر به معروف و نهی از منکر نیز همه ظرفیت‌های جامعه فعال شود. این واجب الهی ستون دین و اساس سلامت جامعه است.

وی با انتقاد از نگاه کاریکاتوری به دین، تصریح کرد: گاهی برای برخی واجبات مانند نماز آیات، تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌شود اما نسبت به امر به معروف و نهی از منکر غفلت می‌کنیم. در حالی که این فریضه مادر همه واجبات است و بقای سایر واجبات به آن وابسته است.

دکتر تقوی با بیان اینکه جامعه پاک تنها با جامعه مسئول تحقق می‌یابد، خاطرنشان کرد: ملاک در معادلات الهی تنها تعداد افراد صالح نیست، بلکه میزان مسئولیت‌پذیری و آمادگی آن‌ها برای عمل به وظیفه مهم است. اگر حتی جمع اندکی از مومنان، آمر به معروف و ناهی از منکر باشند، می‌توانند اثرگذاری بالایی در جامعه داشته باشند.

وی ادامه داد: تمرکز صرف بر اصلاح افراد خطاکار کافی نیست، بلکه باید کاری کنیم تا افراد صالح و متدین نسبت به منکرات بی‌تفاوت نباشند. جامعه‌ای که نسبت به خطا بی‌تفاوت شود، از درون دچار ضعف و فساد خواهد شد.

وی با اشاره به خطرات بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه اظهار داشت: بی‌حجابی و برهنگی تنها یک مسئله ظاهری نیست بلکه بر اقتصاد، خانواده، فرهنگ و حتی سیاست اثرگذار است. ترویج این پدیده می‌تواند به فروپاشی بنیان‌های اجتماعی منجر شود.

وی همچنین درباره اولویت‌های جامعه، گفت: همان‌گونه که بیماری‌های مختلف دارای سطح فوریت هستند، در جامعه نیز برخی مسائل زیرساختی و برخی فوری‌اند. اقتصاد اولویت کشور است، اما مسائلی چون بی‌حیایی و بی‌حجابی از فوریت بالایی برخوردارند، چراکه آثار مستقیم اجتماعی و فرهنگی دارند.

دکتر تقوی در بخش دیگری از سخنانش به این شبهه که اول باید منکر را منکر کرد و بعد نهی از منکر نمود پاسخ داد و تصریح کرد: این نگاه برخلاف منطق دین و رهبری است. یکی از بهترین روش‌های منکرشناسی در جامعه، اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر است. وقتی جامعه حساسیت نشان دهد، خودبه‌خود زشتی منکر برای همه آشکار می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری در میان آحاد جامعه خاطرنشان کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه نهادهای رسمی نیست، بلکه تک‌تک مردم باید در این زمینه احساس وظیفه کنند. جامعه‌ای که مومنان آن فعال، کنشگر و اثرگذار باشند، می‌تواند زمینه‌ساز ظهور باشد.

................

پایان پیام